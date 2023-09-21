Prof. Dr. Canan Karatay'dan domates uyarısı

Ekmek ve şeker tüketimine savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez domatesi mercek altına aldı.

Domatesin bir sebze değil meyve olduğunu bu yüzden de içinde bol miktarda şeker barındırdığını kaydeden Karatay, "Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil.

Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız." dedi.

Karatay, şöyle konuştu:

"Domates meyvedir. Ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran ve temmuz ayında hastalarımın hem şekerleri hem de ürük asitleri yükselir. Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat vermiyor. Domatesde de yeşil fasulyede de baklada da şeker var.

İlaçlı tarım zehiriyle büyütülüyor. Tarım zehirleri bütün hastlalıkların sebebi. Kanser de dahil. Şuanda domatesin dönemi değil. Doğru mevsim eylül ayında. Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli.

Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Siz ona dikkat edin. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir Domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız."

EN İYİSİ SALKIM DOMATES

Öte yandan ulusalpost.com sitesinde yer alan bilgilere göre; Salkım domatesin çok daha sağlıklı olduğuna dikkat çekildi. Peki ama neden salkım domates tüketmek gerekiyor?

Salkım domates son yıllarda oldukça popüler hale gelmiş bir sebze türüdür. Normal domateslere göre daha uzun ve ince bir yapıya sahip olan salkım domatesler, birçok faydası ile de dikkat çekmektedir. Peki, neden salkım domates daha faydalıdır?

İlk olarak, salkım domatesler normal domateslere göre daha fazla antioksidan içermektedir. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak kanser gibi birçok hastalığın oluşmasını engellerler.

Salkım domateslerdeki yüksek antioksidan içeriği sayesinde, tüketen kişilerin bağışıklık sistemi de güçlenir.

Bunun yanı sıra, salkım domatesler normal domateslere göre daha az su içerirler. Bu da onların daha lezzetli ve besleyici olmasını sağlar. Ayrıca, normal domateslerin aksine salkım domateslerin kabukları daha incedir ve daha kolay sindirilirler.

Sindirim sistemi sorunu yaşayan kişiler için de bu sebze oldukça faydalıdır.

Salkım domatesler ayrıca normal domateslere göre daha uzun raf ömrüne sahiptirler. Bu sayede, taze olarak satın aldığınız salkım domatesleri daha uzun süre tüketebilirsiniz.

Ayrıca, salkım domateslerin uzun yapısı sayesinde, normal domateslere göre daha az yer kaplarlar. Böylece, bu sebzeleri saklamak için daha az alan gerektirirler.

FAZLA DOMATES YEMENİN ZARARLARI

Bağırsak sağlığını bozar

Mesaneyi yorar

Alerjiye sebep olur

Erkeklerde prostat hastalığı oluşturur

Reflüye davet çıkarır

Eklem ağrılarını tetikler

Böbrek fonksiyonlarını yavaşlatır

Cilt lekelerine neden olur

Domatesin asitli bir meyve olduğunu belirtmek gerekir. Asitli yapısından dolayı, çok fazla tüketimde mideyi yorar.

Özellikle de çiğ domatesin çok fazla tüketimi, mide asitlerinin dengesini bozacağı için sınır koymak gerekir.