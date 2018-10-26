Prof. Dr. Caşın: ABD Güney Kıbrıs'ı kullanmayı hedefliyor

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisini taciz etmesini ve kara sularını 12 mile çıkarma planını değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Bu kışkırtmayı ABD yapıyor, çünkü ABD Doğu Akdeniz’in enerjisini almak istiyor.

Hem İsrail’i hem Yunanistan’ı hem de Güney Kıbrıs’ı burada kullanmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, istifa eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın dile getirdiği Yunan kara sularının kademeli olarak 12 mile çıkarılması planını ve Doğu Akdeniz´de araştırma yapan ‘Barbaros Hayreddin Paşa’ sismik araştırma gemisinin bir fırkateyn tarafından taciz edilmesini sert bir dille eleştirdi.

Caşın, “Türkiye’yi Ege’ye hapsetmek istiyorlar. Tek başına Yunanistan böyle bir karar alıp uygulayamaz, onu büyük devletler kışkırtıyor. Türkiye ile başı belaya girer, bunlar savaş sebebidir” diye konuştu.

“ABD GÜNEY KIBRIS’I KULLANMAYI HEDEFLİYOR”

Kara sularının 12 mile çıkartılamayacağını ve Yunanistan’ın böyle bir kararı tek başına almasının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Caşın, “Kara sularının hukuki statüsü tek taraflı belirlenemez.

Çünkü bu kıyı ülkelerinin egemenlik hakkına ve Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuk’u Sözleşmesi’ne aykırıdır.

Buradaki amaç Türkiye’yi Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de sıkıştırmak. Bana göre bu kışkırtmayı ABD yapıyor, çünkü ABD Doğu Akdeniz’in enerjisini almak istiyor. Hem İsrail’i hem Yunanistan’ı hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni burada kullanmayı hedefliyor. Bu İsrail ve Doğu Akdeniz’den çıkan gazı Yunanistan üzerinden taşıma, Türkiye’yi ise Ege ve Akdeniz’de dar bir ekonomik bölgeye hapsetme planının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

“12 MİLDEN DAR ALANLAR VAR”

Coğrafi konumu itibariyle Ege Denizi’nin Bileşmiş Milletler Sözleşmesi’nin uygulanamayacağı bir yer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Caşın,”Çünkü 12 milden daha dar alanlara sahip, yani 8 mil olan yer de var.

Bu durumda Yunanistan bizim topraklarımıza kadar egemenlik hakkı isteyecektir, bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.

Yunanistan’ın kara sularının 12 mile çıkarılması halinde Türkiye’nin Ege Denizi’ne gemi çıkaramayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, “Bizim gemiler ne tatbikat yapabilir ne de uçak uçabilir.

Böyle bir durumdan Yunanistan’dan izin almak gerekir. Egemenliği olan bir devlet olarak Türkiye bunu kabul edemez. Yunanistan Ege Denizi’nin yüzde 40’ına hakim, kara suları 12 mile çıkarsa bu oran yüzde 70’e çıkıyor.

Ayrıca, açık denizin büyüklüğü yüzde 51’den 19’a düşüyor. Türkiye kara suları Ege Denizi’nin yüzde 10’undan daha azına tekabül ediyor ki Türkiye’nin bütün egemenlik hakları kısıtlanmış oluyor, bu savaş sebebidir” diye konuştu.

Reklamdan sonra devam ediyor Bu sorunu iki ülkenin karşılıklı oturup masada çözmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Caşın, “Yunanistan buna yanaşmıyor.

Kıbrıs’ta araştırma gemimiz petrol aramaya başladı. Yunanistan harekete geçti. Demek ki dünyadaki enerji şirketleri Yunanistan’ı kışkırttı. Arkasında büyük güçler var sadece ABD’de değil” dedi.

“AKDENİZ’DE ÇATIŞMANIN HABERCİSİ”

Bunun sadece Ege’de değil Doğru Akdeniz’de de bir çatışmanın habercisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Caşın, “Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıkladı. Yunanistan buna ‘dur’ demediği sürece Türkiye gereğini yapacaktır. Eğer gereği yapılmazsa devlet olunmaz. Önce diplomatik yollara başvurulacaktır sonra istişare istenecektir.

Bunlar olmazsa hukuki yollardan çözüm aranır. Askeri müdahale en son gelir. Türkiye hep sorunları barışçıl yollardan çözmek istemiştir” diye konuştu. Yunanistan’ın büyük devletleri arkasına alarak bu olayı oldu bittiye getirmek istediğini aktaran Prof. Dr. Caşın, “Bu kabul edilemez, Türk ordusunu hesaba katamıyor. Türkiye Ege’de Lozan Antlaşması’yla kurulan statükonun Yunanistan lehine dönmesine izin vermez” ifadelerini kullandı.