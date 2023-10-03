Prof. Dr. Cemil Atakara: “Kentleşmeyi insanileştirmeliyiz” 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara “Dünya Mimarlık Günü” kapsamında konuşarak, “Kentleşmeyi insanileştirmeliyiz. Bu bağlamda, kentleri sadece binalar ve yollar olarak değil, toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına duyarlı olarak şekillendirmeliyiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Habitat Günü'ne paralel olarak kutlanan Dünya Mimarlık Günü’nün bu yıl “Dirençli Topluluklar için Mimarlık” temasıyla öne çıktığını söyleyen Atakara, bu temanın mimarların toplumlar için yaşanabilir bir çevre yaratma kapasitesine ve sorumluluğuna vurgu yaptığının altını çizdi.

Atakara, 2023 Dünya Habitat Günü için “Dirençli Kentsel Ekonomiler: Büyümenin ve İyileşmenin İtici Güçleri Olarak Şehirler” temasının belirlendiğini de vurgulayarak, “Bu temalar, günümüzde küresel olarak artan kontrolsüz kentsel yayılmanın, iklim krizlerinin, küresel salgınların ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin toplumları tehdit ettiği bir dönemde, dirençli topluluklar ve kentsel ekonomilerin önemini vurguluyor” bilgisini paylaştı.

Bu anlayışı kentleşmeyi “insanileştirmek” olarak tanımlayabileceğimizi dile getiren Atakara, “Bu anlayışta, kültürel mirasa saygı gösterme yanı sıra doğa ile biyoçeşitlilikle uyumlu ilişkiler kurma gibi hedefler belirlendi” ifadesini kullandı.

Atakara, şehirlerin planlanması ve geliştirilmesi sürecinde insanların ihtiyaçları, refahı, kültürel değerleri ve çevresel sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşım benimsenmesine dikkat çekerek, kentlerin sadece fiziksel altyapı ve yapılar değil, aynı zamanda toplumun genel refahını ve yaşam kalitesini artırmak gerektiğini de kaydetti.

Erişilebilir kamu hizmetleri, yeşil alanlar, kültürel etkinliklere erişim, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi insanların yaşamlarını zenginleştirecek unsurların şehir planlamasında temel olması gerektiğini belirten Atakara, “Bu şekilde, kentler daha insan odaklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale gelir, toplumların refahı artar ve gelecek nesiller için yaşanabilir şehirler oluşturulur” şeklinde konuştu.