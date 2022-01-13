Prof. Dr. Ceyhan: '1 ay içinde 3 defa 'Omicron'a yakalananlar var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Omicron varyantı ile ilgili önemli bir uyarı geldi. Omicron'un daha az bağışıklık bıraktığına dikkat çeken Ceyhan, "1 ay içinde 3 defa Omicron'a yakalananlar var" dedi.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron'un bulaştırıcılık katsayısının 4,5- 5 olarak hesaplandığını söyledi.

Mehmet Ceyhan, koronavirüsün, kızamıktan ve suçiçeğinden daha bulaşıcı olmadığını kaydederek, "Bunların bulaştırıcılık katsayısı 16-18. Bunlar neden yayılmıyor, büyük pandemiye neden olmuyor? Çünkü bu virüsler bulaştığı zaman ömür boyu bağışıklık bırakıyorlar hatta kullanılan aşılar da ömür boyu bağışıklık bırakıyor. 'Omicron ile bu salgının sonu gelecek, hafif hastalık ile insanlar geçirip toplumsal bağışıklık olacak' düşüncesinin önündeki en büyük engel bu" diye konuştu.

'1 AY İÇİNDE 3 DEFA OMİCRON'A YAKALANANLAR VAR'



Prof. Dr. Ceyhan, Omicron'un bıraktığı bağışıklığın daha az olduğunu belirterek, "'Omicron bağışıklık sistemini daha az uyarıyor, bir çeşit saklanıyor ondan. Dolayısıyla 'Omicron' geçiren bir hasta, bazen 2 hafta sonra bağışıklığının yeteri kadar düzeyde olmaması nedeniyle ikinci bir 'Omicron' geçiriyor hatta 1 ay içinde 3 defa 'Omicron’a yakalananlar var. " dedi.

Omicron'un bir toplumsal bağışıklık geliştireceği ve salgının bu şekilde biteceği düşüncesine hiç katılmadığını ifade eden Ceyhan, şöyle devam etti.

"Bu Türkiye’de çok dillendirilen bir konu ve çok da zarar veriyor. Aşı olsunlar istiyoruz; ama insanlara sürekli bu fikri empoze ederseniz 'Bitiyormuş neden aşı olayım' ya da 'Bitiyormuş neden maske takayım' diye bir düşünceye kapılıyorlar. Ülkeler önlemlerini artırıyor, sınırlarını kapatanlar var, ülkeye girişleri çok iyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bir kısmı mesela 1 yerine 2 PCR testi istemeye başladı. Tek PCR ile ancak yüzde 50 tanı koyuyorsunuz. Siz 'Omicron' pozitif kişilere test yaptığınızda 100 kişiden 50’sini yakalayabiliyorsunuz".



'OMİCRON’DAN EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU 0-5'



Prof. Dr. Ceyhan, Omicron’dan en çok etkilenen, en çok virüsü alan ve dolayısıyla en çok da bulaştırabilen yaş grubunun 0-5 yaş grubu olduğunu söyledi.

Bunun daha öncekilerde hiç alışık olmadığımız bir yaş grubu olduğuna işaret eden Ceyhan, "Çünkü bu yaş grubunu hep daha az bulaşıyor, diye düşündüğümüz için biz hep okulları kapalı tutarken kreşleri açık tutma yoluna gittik, bütün dünya böyle yaptı. Şu an da özellikle kreşteki çocukların sağlığını korumak için tedbirlerin artırılması lazım. Rehberlerde, önlemlerde değişiklik yapmamız lazım. Hiçbir değişiklik yapmadan kontrolü virüse bırakmış, öyle devam ediyoruz" diye konuştu.

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13/01/2022 11:48