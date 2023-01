Prof. Dr. Emre Keskin DAÜ öğrencileriyle bir araya geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü tarafından düzenlenen seminerde Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Keskin öğrenciler ile bir araya geldi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Fen ve Edebiyat Fakültesi Amfi’sinde düzenlenen seminerde Prof. Dr. Keskin, “Biyoçeşitliliğin Peşinde: Yağmur Ormanlarından Kutuplara Bilgisayar Modellemeli Kısa Öyküler - (Revealing Biodiversity: In Silico Short Stories From the Rainforests to the Pole) konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Keskin sunumunda, antropojenik etkilerin, başta iç sularda olmak üzere tüm habitatlarda biyoçeşitlilik kaybına ve bunun sonucunda ekosistem üzerinde çok önemli değişikliklere neden olduğunu belirterek bu nedenlerden ötürü, koruma ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesi ve biyoçeşitlilik üzerindeki dalgalanmaların tespit edilebilmesi için daha hızlı araştırma yöntemlerinden faydalanılmasına ihtiyaç duyulmakta olduğunu bildirdi.

13/01/2023 16:32