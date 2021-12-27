Prof. Dr. Erişir: Sağlıkta kangrenleşen sorunların çözümü kolay

KKTC’nin daha iyi noktaya gelmesine katkı verme amacıyla politikaya girdiğini kaydeden UBP Girne Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, sağlık alanında vatandaşların çok kolay çözülebilecek ama kangrenleşen sorunlarına çare üretmenin en öncelikli amacı olduğunu kaydetti.

Ekonomik krizden bile daha önemli bir sorunun sağlık olduğunun bilincine varıp bu yönde çalışmanın olmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Erişir, sağlık sisteminin düzene sokulmasının ekonomiye bile önemli katkı olduğuna dikkat çekti.

Politikaya girmeden önce hasta ve köy ziyaretlerinde duyduğu en önemli sorunun hastaların ilaç bulmakta sıkıntı yaşadığının gözlemlediğini ve bu sorunun daha çok çalışmak ve odaklanmakla aşılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ferhat Erişir, aile hekimi sisteminin getirilmesiyle hastanelerdeki yükün azaltılabileceği gibi hastaların sağlık hizmetini daha hızlı almasının yolunun açılacağını vurguladı.

Yaşlıların aşılamasında görülen zorluklarına dikkat çeken UBP Girne Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ferhat Prof. Dr. Erişir, özellikle seyahat sorunu olan ve ileri yaşta olanların ayağına gidip sağlık hizmetinin götürülmesinin zor olmadığını, iyi bir koordinasyonla başarılabileceğini ve aşılamanın da böylelikle yerine getirilebileceğini kaydetti.

Hastalarımızın KKTC’de sağlığına kavuşması bizi mutlu ediyor

Sağlığa partiler üstü bakmanın önemine dikkat çeken UBP Girne Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, gönülden çalışma azmi olanların bir araya gelmesiyle ülkemizde sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurulmasının zor olmadığını kaydetti.

Kendi alanında bazı ameliyatların Kıbrıs’ta ilk defa gerçekleştirildiğiyle ilgili soruları yanıtlayan Prof. Dr. Ferhat Erişir, son vakasını özetleyerek dünyada sadece 31 kişide görülen ve Türkiye’de dahil yapılmayan ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtirken bu yönde özellikle bazı kanser hastalarına yaptıkları ameliyatların da Kıbrıs’ta bir ilk olduğunu anımsattı.

Ameliyatla hayatını kurtardığı hastaları gördükçe mutlu olduğunu kaydeden Erişir, bugüne kadar ameliyat için Türkiye’ye gitmek zorunda kalan birçok hastanın KKTC’de ailelerinin yanında şifa bulurken yaşadıkları huzura tanık olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

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27/12/2021 18:07