Prof. Dr. Güven Arıklı, “Tüm yaşamı boyunca halkının yanında oldu”

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14/01/2024

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Prof. Dr. Güven Arıklı, “Tüm yaşamı boyunca halkının yanında oldu”

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü 40’ıncı ölüm yıl dönümünde yayınladığı mesaj ile andı.
Prof. Dr. Güven Arıklı,  “Var oluş ve özgürlük mücadelemizin unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük ve yol arkadaşları Kıbrıs’ın sadece Rumlara ait olmadığı, Kıbrıs’ın aynı zamanda bir Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Dr. Fazıl Küçük yaşamı boyunda hep halkının içinde, yanında oldu. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 40’ıncı ölüm yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

14/01/2024 19:18
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TAGS: Prof. Dr. Güven Arıklı, “Tüm yaşamı boyunca halkının yanında oldu”
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