Prof. Dr. Güven Arıklı : Yalnızca Kıbrıs Türkü’nün değil Türk Milletinin de lideriydi

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12/01/2024

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Prof. Dr. Güven Arıklı : Yalnızca Kıbrıs Türkü’nün değil Türk Milletinin de lideriydi

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı 12’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güven Arıklı, Rauf Raif Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türkü’nün değil Türk milletinin de en büyük liderlerinden biri olduğunu kaydederek, “Bugün, Kıbrıs Türk halkı olarak özgür ve egemen bir şekilde yaşıyorsak, Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın ve dava arkadaşlarının birlikte verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesi sayesindedir. Özgürlük mücadelemizin lideri Kurucu Cumhurbaşkanımızı aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum” dedi.

12/01/2024 13:35
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TAGS: haber, kıbrıs
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