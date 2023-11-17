Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak Uluslararası Kalite Konferansı’na moderatörlük yaptı

Türkiye'nin önde gelen akreditasyon kuruluşlardan birisi olan Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR), Avrupa’nın saygın akreditasyon kuruluşlarının genel direktörlerinin konuşmacı olarak katıldığı "Yükseköğretim Avrupa Standartları ve Rehberi (ESG): Üniversiteler ve Kalite Güvence Ajansları için Hedeflerine Ulaşmada Rehber" isimli bir çevrimiçi konferans düzenledi.

Rauf Denktaş Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Konferansa konuşmacı olarak Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği (ENQA) direktörü Anna Gover, Almanya'nın kalite güvence ajansları, FIBAA'nın Genel Direktör’ü Diane Friberger, ASIIN'ın Genel Direktör’ü Iring Wasser, AQAS'in Genel Direktör Yard. Ronny Heintze ve Slovakya Yükseköğretim Ulusal Kalite Güvence Kurulu (SAAHE) Başkanı Prof. Robert Redhammer katıldı.

Açıklamada, açılış konuşmasını Türkiye Yükseköğretim Kalite Güvence Kurulu (YÖKAK) Başkanı adına, Dr. Ayşegül Kozak Çakır ve STAR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail Erkam Tüzgen yaparken, Uluslararası Konferansın moderatörlüğünü de Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın, 2 yıldan beri STAR'ın Uluslararasılaşma Komitesi Başkanlığını sürdürürken, STAR'ın Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Güvence Birliği'ne (CEENQA) üyeliği ve STAR ile çeşitli ülkelerin kalite güvence ajanslarıyla işbirliği anlaşmaları yapmalarına büyük katkıda bulunduğu da ifade edildi.