Prof. Dr. Hasan Amca, YÖDAK’a başkanlık edecek

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı hakkında başlatılan hukuki süreçten dolayı kuruma YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca başkanlık edecek.

Kurumun resmi sitesinden açıklama yapan YÖDAK Başkan Yardımcısı Amca, başlatılan bu hukuki süreç dolayısı ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı’nın görevi başında bulunamayacağını kaydetti.

Amca, yasa gereği bu süreçte YÖDAK’a kendisinin başkanlık yapacağını belirterek, “YÖDAK, mevzuatların kendisine vermiş olduğu tüm görev, yetki ve sorumluluklarını kesintisiz bir şekilde, büyük bir titizlikle yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şu şekilde:

“Bilindiği üzere YÖDAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Turgay Avcı ile ilgili hukuki bir süreç başlatılmıştır. Başlatılan bu hukuki süreç dolayısı ile YÖDAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Turgay Avcı görevi başında bulunamayacaktır. YÖDAK Başkanının yokluğunda Değiştirilmiş şekli ile 65/2005 sayılı Yükseköğretim Yasasının 10. maddesi gereğince YÖDAK Başkan Yardımcısı olarak bu süreçte YÖDAK’a Başkanlık edeceğim. YÖDAK, mevzuatların kendisine vermiş olduğu tüm görev, yetki ve sorumluluklarını kesintisiz bir şekilde, büyük bir titizlikle yerine getirecektir. Yaşanan bu sürecin KKTC Yüksek Öğretim Sistemine zarar vermemesi için tüm kamuoyunu sağ duyu ile hareket etmeye davet ederim.”