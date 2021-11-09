Prof. Dr. Hocanın Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

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09/11/2021

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Prof. Dr. Hocanın Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Hocanın mesajında öğrencilere de seslenerek, “Sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir’ sözünü hatırlatmak isterim. Sizler ülkelerimizin geleceğisiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlamak ve O’nun bizlere gösterdiği geleceğe yürümek; modern, çağdaş ve barış içerisinde bir geleceğe yürümek demektir” dedi.

Atatürk’ün en büyük özelliğinin, her zaman Türk Halkı ile iç içe olmasına vurgu yapan Prof. Dr. Hocanın, “Şu an bedenen aramızda olmasa da; fikirleriyle ve düşünceleriyle aramızdadır ve sonsuza kadar aramızda kalmaya devam edecektir. Atatürk’ün fikirlerini yaşatmaya ve sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

 

09/11/2021 18:32
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TAGS: Prof. Dr. Hocanın Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı
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