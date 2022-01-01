Prof. Dr. İbrahim Benter, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Benter, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında "Sevgili Birkan, biz senin başarılarını gençlere anlatmaya devam edeceğiz. Ve sen de başarılarınla gençlere örnek olmaya, hayatlarına ilham vermeye devam edeceksin" ifadeleri kullanıldı

Açıklama şöyle:

KKTC'yi temsil eden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un hayatını kaybetmesi, bizleri derinden üzdü. Ülkemizdeki gençleri motive etmek için örnek gösterdiğimiz bir isimdi. Çok sayıda ortak projeye imza atabilmek için görüşmüş, bir araya gelmiştik. Kıbrıs'ın yetiştirdiği başarılı ve güzel bir insan olan Birkan Uzun'a büyük bir gururla son projesinde de sponsor olmuştuk. Kısa bir süre önce Antartika'da elde ettiği başarısına sevindik, bugün gelen ölüm haberiyle de büyük üzüntü duyduk. Ailesine, sevenlerine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyor, sporcumuza da Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili Birkan, biz senin başarılarını gençlere anlatmaya devam edeceğiz. Ve sen de başarılarınla gençlere örnek olmaya, hayatlarına ilham vermeye devam edeceksin.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter

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01/01/2022 18:59