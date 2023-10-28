Prof. Dr. İbrahim Benter, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken İsrail'in Filistin soykırımını kınadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığımız bu özel günlerde, bağımsızlığın anlamı ve önemi daha da derin bir şekilde hissediliyor, diyen Benter, Anadolu'dan Kıbrıs'a uzanan gönül köprüleri, bizim için bağımsızlığın sembolü niteliğindedir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, yakın coğrafyamızda Filistinli Müslümanlara karşı İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımı da şiddetle kınıyoruz, ifadelerini kullandı.

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, ayrıca Filistin halkının acılarını derinden hissettiğini ve uluslararası toplumu bu acımasızlığa son vermek için harekete geçmeye davet ettiğini belirtti.