Prof. Dr. Işıksal, Bakü’de konferansa katılarak konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 52 farklı ülkeden üst düzey katılımcıyla gerçekleşen uluslararası “Geri Dönüş Hakkı: Ermenistan'dan sınır dışı edilen Azeriler için adaletin ilerletilmesi” konferansına katıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ayrıca Bakü’de Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı Dr. Aziz Alakbarov ve Azeri Milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdi, medya programlarına konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in video konuşmasıyla başlayan konferansta Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, “Yerlerinden Edilmiş Türk Halkları için Adalet: Batı Azerbaycan, Batı Trakya ve Kıbrıs Türkleri” başlıklı bir konuşma yaptı.

Işıksal konuşmasında, Batı Azerbaycan toplumu, Batı Trakya Türkleri ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insan hakları ihlalleri ve kültürel miraslarının nasıl sistematik bir şekilde yok edildiğine dair görsel ve empirik verilere dayanan detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Konferansı düzenleyenlere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın selamlarını ileten Işıksal, egemen bir halk olan Kıbrıs Türklerinin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla atılması ardından Rum egemenliğini ve azınlık olmayı kabul etmediklerinden dolayı insanlık dışı ve hukuka aykırı izolasyona maruz kaldığını vurguladı.

Işıksal, Batı Azerbaycanlıların Ermenistan'dan zorla sınır dışı edilmesi ve Batı Trakya Türkleri ile Kıbrıs Türklerin onlarca yıldır karşı karşıya kaldığı çeşitli insan hakları ihlallerinin uluslararası kamuoyunda yeterince bilinmediğini, bu halkların Türk olmaları hasebiyle bedel ödediklerini ve maruz kaldıkları kültürel soykırımının ardında atalarından kalan, yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan izlerinin silinmesi amacının yattığını ifade etti.

1963 Kanlı Noel saldırılarının ardından, binlerce Kıbrıs Türkü’nün 103 köyü boşaltarak göçmen durumuna düştüğünü belirten Işıksal, etnik temizlik girişimi sonucunda Güney Kıbrıs’ta kalan 34 Türk köyünün, 31 Caminin ve Osmanlı-Türk kültürel mirasına ait olan yüzlerce yapının kasıtlı olarak yok edildiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda eşitsizliğin ve asimetrik ilişkilerin uluslararası ilişkilerin kalıcı bir özelliği olduğunun altını çizen Işıksal, Türk Dünyasının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Işıksal, aksi takdirde karşı tarafların yayılmacı siyasetinin devam edeceğini ve yeni siyasi, ekonomik ve hukuki zorluklar ve standartlarla karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği onurlu mücadelenin Kıbrıs adasında Türk kimliğini ve Türk mirasını yok sayanlara, onu unutturmaya karşı olanlara karşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Işıksal, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasına verilmesi gereken desteğin önemini kaydetti.

Işıksal, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan bu çağa ait olmayan insanlık dışı izolasyonun kaldırılması çağrısı yaptı.

Işıksal’a Batı Azerbaycan tonursal üyelik sertifikası ve kartı da takdim edildi.