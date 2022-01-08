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Prof. Dr. Jan Hogendijk’den, “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” hakkında seminer

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” etkinlikleri devam ediyor…

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08/01/2022

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Prof. Dr. Jan Hogendijk’den, “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” hakkında seminer

Türk İslam tarihinde yapılmış matematik, fizik, astronomi, sosyoloji, mühendislik ve tıp alanlarında yapılmış çalışmalar eserlerin yer aldığı “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” kapsamında planlanmış etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler çerçevesinde Hollanda’dan ülkemize gelen Prof.Dr. Jan. Hogendijk ve ekibi ‘Türk İslam Bilim Tarihi’ hakkında DAÜ’de seminer verdi.

Prof. Dr. Jan Hogendijk’in DAÜ’deki seminerine ilgi yoğun olurken Hogendijk’in seminerde Lefkoşa Bedeste’de halen daha sergisi devam eden 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ndeki icatlar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Jan Hogendijk, serginin ülkemizde açılmasına büyük katkı sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e teşekkür etti.

Öte yandan Lefkoşa Bedesten’de 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” 28 Şubat’a kadar açık kalacak.

 

 

 

08/01/2022 15:47
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TAGS: Prof. Dr. Jan Hogendijk’den, “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” hakkında seminer
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