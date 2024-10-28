Prof. Dr. Karatepe'den 29 Ekim Mesajı

Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Prof. Dr. Karatepe, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

29 Ekim 1923’te “Türkiye Devleti’nin yönetim şekli Cumhuriyettir” şeklinde ilan edilen ve dünyaya duyurulan çağdaş ve demokratik düzen, Türk halkı tarafından tüm yurtta coşku ve heyecanla karşılanmıştır. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti özgürlüğüne ve geleceğine kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı bir kahramanlık destanına dönüştürmüştür. Kurtuluş Savaşı olarak adlandırdığımız bu destan büyük bir milli mücadelenin en önemli sonucudur. Bu şanlı mücadele ile egemenlik bir zümrenin elinden alınıp kayıtsız ve şartsız Türk Milleti’ne teslim edilmiştir.

Cumhuriyet, I. Dünya Savaşı sonrasında işgal edilmiş bir ülkenin Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki yeniden doğuşunun Kurtuluş Savaşı’yla birlikte taçlandırılmış halidir. Bu önemli gün Türkiye’nin egemenliğinin ve Türk Milleti’nin bağımsızlığının hatırlanmasının yanı sıra, Atatürk’ün önderliği anısına kutlanmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “En büyük eserim” olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin önemini “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.” sözleri ile ifade etmiştir. Cumhuriyet, tüm vatandaşların hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını; fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmasını amaçlayan, çağdaş dünyanın saygın üyeliği için bir yol gösterici olmuştur. Aydınlık bir gelecek için Atatürk’ün Cumhuriyetin koruyucusu ve ilerletici gücü olarak gördüğü başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin üzerine düşen görev Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve onları sonsuza kadar korumak olmalıdır.

Bu önemli gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü’nü kutlar, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları, gazi ve aziz şehitlerimizin anısına minnet ve şükranlarımızı sunarız.