Prof. Dr. Kılıç: “İş Yaşamını Eğitimle Birleştirdik, Yeni Bir Eğitim modeli Uygulanıyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, uluslararası rekabetin arttığı, ekonominin geliştiği, teknolojik gelişmelerin hızlandığı çağımızda, turizm sektörüne, ekonomik ve sosyal katkıda bulunacak, günümüzün gerektirdiği bilgi, beceri ve bilinç düzeyine sahip üst ve ara kademe nitelikli insan gücü yetiştirmeye devam ediyor.

2023-2024 Akademik Yılı için yeni öğrencilerini bekleyen DAÜ Turizm Fakültesi; Aşçılık, Pastacılık ve Ekmekçilik, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programları, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon ve Turizm İşletmeciliği lisans programları, Gastronomi, Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği yüksek lisans programları ve Turizm İşletmeciliği doktora programına öğrenci kabul ediyor.

Dünyanın En İyileri Arasında

DAÜ Turizm Fakültesi, Çin merkezli dünya üniversite sıralama kuruluşu ShanghaiRanking’in son açıkladığı Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması Alan Sıralamaları Listesi’nde, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında 40. sırada yer alarak listeye KKTC’den giren tek fakülte olma özelliğini taşıyor. DAÜ söz konusu listede hem Kıbrıs adası genelinde, hem de Türkiye üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Öte yandan DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans ve Turizm İşletmeciliği yüksek lisans programlarının, dünyanın en seçkin akreditasyon kuruluşlarından biri olan The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) akreditasyonu bulunuyor.

Uluslararası İş Birliklerine Sahip

Öğrencilerin küreselleşen dünyada daha iyi yerlere gelebilmesi amacıyla Italian Culinary Institute for Foreigners (ICIF) “Yabancılar için İtalyan Mutfağı Enstitüsü” ile iş birliği içerisinde olan DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencilerine İtalya’da eğitim şansı sunuyor. Ayrıca Virginia Tech Üniversitesi ile arasında imzalanan eğitim iş birliği anlaşması kapsamında da öğrenciler son dönem derslerini ABD’ye giderek Virginia Tech Üniversitesi’nde tamamlayabiliyorlar. Bununla beraber öğrenci değişim programlarıyla eğitim ve staj amaçlı bu yıl yaklaşık 30 öğrenci yurtdışında İtalya, Almanya, Güney Kore ve Tayvan’a gitti.

DAÜ Turizm Fakültesi sadece eğitim kalitesi yüksek olan kurumların katılabildiği Fransa’nın, dünyaca tanınan en önemli mutfak sanatları, gastronomi, yemek servisi ve ağırlama alanlarında eğitim veren kurumlarından oluşan The Alliance by Institut Paul Bocuse’un oluşturduğu birliğe dahil olarak öğrencilerine uluslararası bilgi paylaşımının kapılarının açıyor.

Tam Donanımlı Laboratuvarlarda Eğitim Şansı

Fakülte bünyesinde tam donanımlı 3 bilgisayar laboratuvarı ile öğrenciler kuramsal derslerde öğrendiklerini destekleme fırsatı yakalıyor. Ayrıca öğrenciler dünyanın en büyük otel zincirleri tarafından tercih edilen Fidelio programına yönelik eğitim de alıyor. Fakülte çatısı altında yer alan tam donanımlı ve teknolojik altyapıya sahip iki demo mutfağı ile öğrenciler profesyonel bir mutfağın çalışma ve işletme ilkelerini kavrama olanağı yakalıyor. Aynı şekilde Tower Barista Kafe ve Eğitim Laboratuvarı ile öğrenciler yiyecek, içecek servisi ve yönetimi derslerini burada yürütebilmekte, servis tekniklerini uygulayarak öğrenme şansını elde ediyor.

Prof. Dr. Kılıç: “İş Yaşamını Eğitimle Birleştirdik, Yeni Bir Eğitim modeli Uygulanıyor”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Fakülte olarak alanında uzman ve nitelikli mezunlar yetiştirdiklerini belirterek programların çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu ve teknolojik donanım açısından da yeterli seviyede olduğunu vurguladı. Turizm eğitiminde DAÜ’nün bölgenin en iyi akademik kadroya sahip üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, fakültenin eğitimi kalitesinin uluslararası kuruluşlar tarafından da tescillendiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kılıç, mezun olan öğrencilerin geniş iş yelpazesine sahip olduğunu aktararak mezunların otellerin konaklama, ön büro, kat hizmetleri, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, mutfak, bar, restoran alanlarında çalışabilecekleri gibi, aynı zamanda eğlence ve dinlence, ulaşım, seyahat acenteleri, yeme içme sektörü ve turizm ile ilintili her türlü iş yerinde çalışabileceklerini kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, mezunların tercih etmeleri halinde kendi işyerlerini açabileceklerini ve çeşitli kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebileceklerini veya yemek yazarlığı, blogger’lık ve bunun gibi işleri de yapabileceklerini vurguladı. Yeni geliştirdikleri programlarla akademik eğitimi iş yaşamı ile birleştirdiklerini açıklayan Prof. Dr. Kılıç öğrencilerin kampüste 3 yıl eğitim aldıktan sonra son yıllarını fakültenin staj koordinatörlüğünün bağlantı kurduğu tesis ve işletmelerde eğitim + staj konseptiyle çalışarak deneyim kazandıktan sonra mezun olduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin bu uygulama ile öğrencilerine yalnızca mezun olduktan sonra değil, mezun olmadan önce bile rahatlıkla iş bulmalarına yardımcı olduğuna vurgu yaptı.