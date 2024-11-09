Prof. Dr. Kılıç Kemal Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Anma Mesajı Yayımladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86’ncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının üzerinden 86 yıl geçti, ancak O, düşünceleri, ilkeleri, devrimleri, dünya görüşü ile bizlerle birlikte yaşamaya devam etmektedir ve bizden sonraki nesillerle de ilelebet yaşayacaktır. Ulu Önder Atatürk, öyle büyük bir devlet adamıydı ki, vefatı sadece Türkiye coğrafyasında değil tüm dünyada büyük bir üzüntü yaratmıştı. Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti ile unutulmaz bir lider olmuştur. Türk Halkı, çok zor şartlar altında ve yokluklar içerisinde Atatürk’ün liderliğinde, küllerinden doğan bir Cumhuriyet kurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin baş mimarı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözüyle, Cumhuriyete ve Türk Halkı’na olan inancını ifade etmiştir.



Bizler Ulu Önder Atatürk’ün çizmiş olduğu yolda, bilimin ışığı ile yürümeye devam edeceğiz. Çünkü O’nun çizmiş olduğu yol, başarıya giden yoldur. O’nun düşünceleri, medeniyete ışık tutan yoldur. O’nun fikirleri; bizleri ileriye götürecek, daha iyi günlere taşıyacak fikirlerdir. Türk Halkı, Kıbrıs’ta da Atatürk ve silah arkadaşlarının halk ile birlikte vermiş olduğu kurtuluş mücadelesini örnek alarak, verdiği bağımsızlık mücadelesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak taçlandırmıştır. Bizler burada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de daima Ata’mızın izindeyiz ve O’nu her daim anmaktayız.

Bu vesileyle, Başkomutan Atatürk başta olmak üzere, çok değerli silah arkadaşlarını, aziz vatanımız uğruna canlarını feda ederek, ebediyete intikal eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyorum.