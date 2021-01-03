Prof. Dr. Kurugöl'den sınırları zorlayan sorulara yanıt

Koronavirüs aşısıyla herkese çip takılacak mı? Çin aşısı olursak gözlerimiz çekikleşir mi? Çin kendi ülkesinde kimseyi aşılamıyor, biz neden Çin aşısı alıyoruz' gibi akıl zorlayan soruları yanıtlayan Prof. Dr. Kurugöl, "İddiaları trajikomik buluyorum. Bunu çıkaranlar belki eğlenmek için yapıyorlar ama toplumun sağlığına zarar veriyorlar" dedi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Çin'den getirilen koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Aşı öncesi test yapılmayacağını söyleyen Kurugöl, "Ne PCR ne de antikor testi yapılacak. Milyonlarca kişinin en kısa sürede aşılanması gerekiyor. Bu kadar çok kişiye test yapmak hem zaman hem de maliyet bakımından olanaksız" diye konuştu.

Kurugöl, aşı hakkındaki komplo teorileriyle ilgili, "Komplo teorilerine inanmayın. Böyle iddiaları, çip takılması, aşı yapılanın gözlerinin çekikleşmesi gibi düşünceleri trajikomik buluyorum. Tartışılmaya değer bulmuyorum. Bunu çıkaranlar, belki eğlenmek, belki dikkat çekmek için yapıyorlar ama toplumun sağlına zarar veriyorlar. İnsanların kafasını karıştırmaya yönelik bu haberleri görmezden gelmenizi rica ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Kurugöl, 'Çin kendi ülkesine bu aşıyı uyguladı mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki uyguladı. Faz-2 çalışması zaten Çin’de yapıldı. Çin’de hastalık neden bir anda kontrol altına alındı? Sebeplerinden biri de aşı uygulamasıdır. Çin’de şu an itibari ile üç koranavirüs aşısı onay aldı, üçü de inaktif aşı. Bunlardan biri Sinopharm aşısı Çin’de onay almıştır, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de onay olarak, aşılamaya başlanmıştır. Sinovac aşısı da kısıtlı kullanım onayı almıştır. Çin’de askeri birliklere ve bazı bölgelerde yaşayanlara Sinovac ile aşılama yapılmıştır."

'60 yaş üzerindekilere Pfizer-BioNTech aşısının yapılmasının daha doğru olacağı kanısındayım'

Kurugöl, "Çin aşısının (Sinovac) henüz 60 yaş üzeri kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda faz-3 çalışması sonuçları açıklanmadı. Ama, Türkiye’ye ocak ayında geleceği söylenen Alman (Pfizer-BioNTech) aşısının 60 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlarda faz-3 çalışması sonuçları var ve bu gruplarda etkili olduğu açıklandı. Bu nedenle, 60 yaş üzerindekilere ve kronik hastalığı olanlara, şu andaki bilgilere göre, bu gruplarda faz-3 sonucu olmayan Sinovac aşısının değil, çalışması olan Pfizer-BioNTech aşısının yapılmasının daha doğru olacağı kanısındayım" diye konuştu.

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03/01/2021 11:04