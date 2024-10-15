Prof. Dr. M. Turgut Turhan, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’nde, geçen Ağustos ayında hayatını kaybeden, fakültenin eski dekanlarından, Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Turgut Turhan anısına anma etkinliği düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinliği, dün saat 13.30’da Hukuk Fakültesi Amfi’sinde yer aldı. Etkinliğe, Yüksek Mahkeme eski Başkanı Narin Ferdi Şefik, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, fakülte öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Prof. Dr. Turhan’ın resimlerinden oluşan video gösteriminin ardından mesai arkadaşlarının mesajlarını içeren videolar ve konuşmalar ile devam etti.

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Alibaba konuşmasında, anma törenine katılan herkese teşekkür ederek, Fakülte olarak Prof. Dr. Turhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Turhan ile yollarının 28 yıl önce kesiştiğini aktaran Alibaba, anılarını ve duygularını katılımcılar ile paylaştı. Alibaba, Turhan’ın fakülteye adını altın harflerle yazdırdığını belirterek, aziz hatırası önünde saygı ile eğildiğini vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da konuşmasında, “Bazı insanlar vardır tanımadan bilemezsiniz. Tanımazsanız bir eksiklik olduğunu hissedersiniz. Turgut hocamız da bunlardan biriydi. Nevi şahsına münhasır bir hocamızdı. Hocamızın çalışma arkadaşlarını, öğrencilerini ve ailesini burada görmek bizleri onurlandırmaktadır. Birçok anımız var. Hocamız her zaman yanımızda kalbimizde olmaya devam edecektir. DAÜ’nün gelişmesinde de çok önemli işler yapmıştır. Anılarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim.” ifadelerini kulandı.

Açılış konuşmalarının ardından mesai arkadaşlarından Prof. Dr. Mustafa Akkaya, bir dönem birlikte çalıştığı DAÜ Atatürk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eski Başkanlarından Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, Prof. Dr. Turgut Turhan’ın kızı Özge Turhan, son öğrencilerinden Sevim İmge Aydil ve ilk mezunlarından Özşen Anış, Prof. Dr. Turgut Turhan ile ilgili duygu, düşünce ve anılarını katılımcılar ile paylaştı.

Amfiye Prof. Dr. Turgut Turhan’ın adı verildi

Prof. Dr. Turgut Turhan’ın DAÜ ailesine ve Hukuk Fakültesi’ne kattığı değerleri onurlandırmak ve anısını sonsuza kadar yaşatmak adına DAÜ Hukuk Fakültesi LAW A2 Amfi’sine Prof. Dr. Turgut Turhan’ın ismi verilerek akademik hayata yaptığı katkılar ölümsüzleştirildi.

Törende ayrıca, katılımcılardan konuşma yapmak istemeyenler için duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri anı köşesi oluşturularak bu alanda bulunan hatıra defterine anılar aktarıldı. Öte yandan anma etkinlikleri kapsamında Fakülte kütüphanesinde Prof. Dr. Turhan’ın akademik çalışmaları, makaleleri ve kitaplarından oluşan özel bir köşe oluşturuldu. Ayrıca Hukuk Fakültesi’nin bahçesine Prof. Dr. Turhan anısına ağaç dikimi de yapılarak isminin fakültede sonsuza kadar yaşatılması amaçlandı.