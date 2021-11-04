Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs çocuklarda da ölüme yol açabilen bir tablo oluşturuyor. ABD'de 12 yaş altının aşılanması için ruhsat verildi. Bana sorarsanız Türkiye'nin de acilen bu uygulamaya ihtiyacı var" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündemde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması olmadığı açıklamasını hatırlattı ve "Sağlık Bakanı, 'gündemimizde yok' demesi de gayet doğal. Çünkü; Türkiye'de bir aşıya ruhsat verilmesinin kuralları var. Bu, aşağı yukarı tüm ülkelerde aynı. Aşıyı üreten firma, size gelip başvuruda bulunmuyorsa siz zaten o aşıyı gündeminize alamazsınız, ruhsat almanın şartlarından birincisi bu. Firma size başvuracak. Yaptığı çalışmalar, elde edilen veriler, bunun dışında ruhsat için gerekli bazı dosyalar var onlarla birlikte başvuracak. FDA onayı yeni verildi. Tahmin ediyorum kısa bir süre içerisinde Pfizer-BioNTech diğer ülkelerin ruhsat otoriterlerine de bu başvurularda bulunacak, o zaman düşünülecek zaten" dedi.

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04/11/2021 14:00