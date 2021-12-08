Prof. Dr. Mete Feridun EU Observer’a konuştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi Başkanı ve Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Feridun, Brüksel’den yayın yapan EU Observer haber portalında bugün yayınlanan açıklamasında KKTC’nin euroya geçişinin kapsamlı ve ileriye dönük ciddi bir planlama ve hazırlık gerektirdiğini, ancak bunun Türkiye’nin onayı ve Avrupa Birliği’nin desteği ile mümkün olabilecek siyasi bir karar olacağını söyledi.

Feridun, para politikası araçlarından ve mali disiplinden yoksun olan KKTC ekonomisinin Türkiye'de son dönemde alınan kararlarının ağır sonuçlarını yaşadığını ve sadece palyatif bir takım tedbirler alabildiğini söyleyerek, KKTC’nin mevcut mali performansı göz önüne alındığı zaman tanınan bir devlet olmamız durumunda dahi Euro Bölgesine resmi yollardan girmeye hiçbir şekilde hazır olmadığımızı ancak tek taraflı olarak euro kullanımına geçilmesi önünde teknik ve yasal açıdan bir engel bulunmadığını vurguladı.

Feridun, Kuzey Kıbrs’ın Avrupa Birliği toprağı sayılması ve Avrupa Birliği’ne girmeye aday olan başka bir ülkenin parasını kullanması nedeniyle adada bir çözüm olması durumunda Avrupa Birliği'nin standart prosedür ve koşullarının uygulanıp uygulanmayacağının belirsiz olduğunun altını çizerek, özellikle KKTC’nin kendi ulusal para birimi olmamasının Avrupa Birliği'nin döviz kurları ile ilgili önkoşulunun yerine getirilmesini imkansız hale getirdiğini söyledi. Feridun, normal koşullarda ve Avrupa Birliği’ne yeni katılan ülkelerin euroya geçmeden önce en az iki yıl boyunca ulusal paralarını sabitlemeleri gerektiğini hatırlattı.

Feridun, Avrupa Merkez Bankası’nın prensip olarak Avrupa Birliği’ne üye olmayan üçüncü ülkelerin tek taraflı olarak euroya geçişine ilişkin ne teşvik edici ne de engelleyici bir politika izlemediğini, bunun da yeterli miktarda ve değerde euro banknot ve madeni para temini açısından büyük bir lojistik ve mali zorluğa yol açabileceiğini söyledi.

Feridun, Türkiye'nin euroya geçişe onay vermesi durumunda dahi bunun KKTC’nin yapısal sorunları ve mali disiplin eksikliği açısından bir çözüm olmayacağını hatırlatttı ancak bunun adadaki yeniden birleşme umutlarını yeniden yeşertebileceğini ve KKTC ekonomisini Avrupa Birliği’ne üyelik kriterlerine ve müktesebatına yaklaşmasını teşvik edebileceğini söyleyerek Avrupa Birliği ve kurumlarının KKTC’ye euroya geçilmesi durumunda destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

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08/12/2021 18:25