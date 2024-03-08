Prof. Dr. Mete Feridun Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı’nı değerlendirdi

İngiltere Merkez Bankası’nda da bir dönem görev yapmış olan Doğu Akdeniz Üniversitesi Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi Başkanı ve Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Feridun kısa süre önce Resmi Gazete’de yayımlanan Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı’nı değerlendirdi.

Feridun, kaldıraçlı forex işlemlerinin düzenlemeye tabi tutulurken bir diğer kaldıraç kullanılan alan olan kripto para işlemlerinin gündemden düşmemesi gerektiğini vurguladı. Feridun, “artık önemini büyük ölçüde yitirmiş olan kaldıraçlı forex işlemlerini düzenlerken bir diğer kaldıraç kullanılan alan olan kripto işlemlerini göz ardı etmek tutarlı bir yaklaşım değil. Kaldıraçlı forex işlemleri zaten artık yerini potansiyel getirisi çok daha yüksek olan kaldıraçlı kripto işlemlere bıraktı. Kabul etmek gerekir ki dinamiklerin hızla değiştiği bu konuda yasa yapmak pek kolay bir iş değil ama bunun tamamen gündemden düşmemesi de önemli.” dedi.

“Yasanın pratikte ne gibi sonuçlara yol açacağını zaman gösterecek”

Resmi Gazete’de yasanın düzenlediği faaliyetlerden bahsedilirken sanki sadece döviz alım-satım işlemlerini ilgilendirdiği izlenimi veren “forex” ibaresinin kullanılması dikkatimi çekti. Oysa ki aslında yasa sadece döviz değil kıymetli maden ve Merkez Bankası tarafından saptanacak başka varlıkları da kapsıyor. Bu bakımdan aslında yasadan “kaldıraçlı forex işlemleri yasası” şeklinde bahsetmek bir bakıma yanıltıcı olabilir ama kaldıraçlı forex işlemlerinin ülkemizde çok uzun yıllardır sürdürülmesi nedeniyle yasanın bu şekilde anılmasını normal karşılamak lazım.

Kaldıraçlı forex işlemler benim kulağıma geldiği kadarıyla ülkemizde en az 10-15 senedir özellikle yabancılar tarafından Girne ve son zamanlarda da İskele bölgelerinde yürütülüyor. Çin, Rusya, İsrail gibi çeşitli ülkelerden gelen kişilerin çoğu zaman herhangi bir iş yeri açarak değil ofis olarak kullandıkları apartman dairelerinde bu faaliyetleri yürüttüklerini duyuyoruz. Bu duyumlar ne kadar gerçek ne kadar abartı bilemiyoruz. Bu faaliyetlerin ne kadarı kayıtlı ne kadarı kayıtsız, ne ölçüde vergilendirilebiliyorlar, müşterilerinden mağdur olanlar var mıdır bunları da bilmiyoruz ama böyle bir yasaya uzun zamandır ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.

“Yabancıların bu faaliyetleri neden KKTC’de sürdürdüğünü bilmemiz gerekiyor”

Dünyada çok sayıda aracı kurum dururken neden özellikle pek alışık olmadığımız ülkelerden yabancılar bu faaliyetleri yıllardır ülkemizde sürdürmeyi tercih ediyorlar? Ülkemiz onlara başka ülkelerde bulamadıkları ne gibi bir avantajlı ortam sağlıyor? Tasarının olası etkilerini tam olarak kestirebilmek için bu soruların yanıtlarını bilmemiz önemli. Yabancıların bu faaliyetleri neden KKTC’de sürdürdüğünü bilmemiz gerekiyor. Yasanın pratikte ne gibi sonuçlara yol açacağını ve bu faaliyetler üzerinde ne gibi etkileri olacağını zaman gösterecek. Ancak, tasarının kaldıraçlı forex işlemlerin öneminin bir ölçüde azaldığı ve yerini artık giderek kripto işlemlere bıraktığı bir döneme denk gelmiş olduğunu ve yasanın hazırlanması için biraz geç kaldığımızı söyleyebiliriz.

Bilindiği gibi hükümette kısa bir süre öncesine kadar “tanınmamışlığın avantajlarını değerlendirmemiz lazım” gibi bir bakış açısı hakimdi. Belki biraz da bu nedenle bu konudaki siyasi iradenin oluşması zaman almıştır diye düşünüyorum. Ama öyle anlaşılıyor ki son dönemde artık bu yaklaşım hızlı bir şekilde terk edilmeye başlandı. Özellikle son aylarda Türkiye’de kara para ile mücadelenin ciddiyet kazanmasının mutlaka bize de bir takım yansımaları olmuştur.

“Son dönemde finansal düzenlemeler konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor”

Tasarıyı Ocak ayından yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası ile birlikte de değerlendirecek olursak son zamanlarda ülkemizde finansal düzenlemeler konusunda yoğun bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar dünyaya ayak uydurmak açısından son derece olumlu gelişmeler. Tasarı benim görebildiğim kadarıyla ana hatlarıyla olumlu ama yasanın pratikte ne kadar sıkı kurallar ortaya koyacağı konusunda büyük ölçüde ilgili yasa altında çıkarılacak tebliğler belirleyici olacaktır.

Ancak unutmamak gerekir ki önemli olan yasa yapmak değil harfiyen uygulamak ve olumlu veya olumsuz sonuçlarını takip ederek mevzuatta gerekli güncellemeleri zamanında yapmak. KKTC Merkez Bankası bu tip konularda genellikle hızlı davranıyor. Ama bu noktada yasanın muhatabı olan paydaşlara da sorumluluk düşüyor. Örneğin, benim gözlemlediğim kadarıyla kara paranın önlenmesine ilişkin yasa ülkede pek bir ses getirmedi. Halbuki yasanın birçok sektörde şok etkisi yaratmasını ve olası etkilerinin basında tartışılması gerekirdi.

Bana göre bu konuda Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ortak bir açıklama yaparak üstüne düşeni yaptı ama basının bu konuya gerektiği şekilde ilgi göstermediğini ve sıradan bir haber olarak geçiştirdiğini gördük. Bu konuda ülkede yaşanan sessizlik açıkçası yasanın muhatabı olan iş çevrelerinin yasayı gerektiği kadar ciddiye alıp almadığı konusunda açıkçası soru işaretleri yaratıyor. Bu da bize etkin denetim ve ciddi yaptırımlar uygulanmasının önemini göstermektedir. Yasalara uyum konusunda kültürel bir değişim gerçekleşmeden herhangi bir yasanın istenilen sonuca ulaşması imkansızdır.

“Ülkemize dışarıdan kaynak sağlayacak faaliyetlerin düzenlenerek teşvik edilmesi önemli”

Kaldıraçlı forex işlemler ve kripto işlemler gibi diğer bir takım finansal faaliyetler konusunda önyargılı olmamak gerekir. Önemli olan bu tip faaliyetleri düzenleyip denetlemek de önemli. Ülkemize dışarıdan kaynak sağlayacak faaliyetlerin yasal bir çerçevede gerçekleşme ve gerekli şekilde vergilendirme koşulu ile sürdürülmesinin teşvik edilmesi gerekir. Düzenlemelere her zaman kısıtlayıcı bir takım tedbirler gözüyle bakmamak lazım. Yasalara uyum konusundaki anlayışımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor.

Yasa yapılırken paydaşların ihtiyaçları da dikkate alındığı takdirde yasal bir zeminde faaliyet göstermek bu işin muhataplarını da rahatlatarak ilgili faaliyetlere bağlı iş hacminin genişlemesini de sağlayabilir. Vergilendirilebildikten sonra bunun kamu maliyesine da büyük katkıları olacaktır. Bu bakımdan Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısını Ocak ayında yürürlüğe giren kara para yasası ile birlikte olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek gerekir. Ancak, dünyada finans alanında yeni oluşacak benzer trendleri zamanında yakalamak ve kaldıraçlı forex işlemleri konusunda yaşanan gecikmeyi kripto varlıklar düzenlemeleri konusunda da yaşamamak lazım.

“Kaldıraçlı forex işlemlerinin sosyal, kara para ve vergilendirme boyutları önemli”

Kurların yönünü kimse önceden tam olarak kestiremediğine göre kaldıraçlı forex işlemlerinin riski büyük ve yatırımcılar birikimlerini kısa sürede kaybedebilir. Bu işlemlerin sırf bu sosyal yönü bile sadece forex değil kripto gibi kaldıraç kullanılan diğer finansal işlemlerin de devlet tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmesini gerekli kılıyor.

Ancak, bunun da ötesinde bu faaliyetlerin kaçınılmaz olarak bir de kara para aklama boyutu var. Nasıl ki yüksek miktarlı bir paranın kumarhanede kazanıldığı iddia edilerek yasal şekilde sisteme dahil edilmesi mümkünse, bu tip işlemler sayesinde de benzer faaliyetlerin yürütülebilmesi pek ala mümkündür. Bu işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi de önemli bir konudur. Bu bakımdan tasarıyı sadece finans piyasası açısından değil kamu maliyesi açısından da olumlu değerlendirebiliriz. Ama tekrar vurgulamakta fayda var önemli olan denetim ve yasanın uygulanmasını sağlayacak yaptırımların uygulanmasıdır.

“Yasanın maksadı biraz daha net olmalı”

Yasaların zamanlaması ve olası etkileri kadar esas maksadı da önemlidir. Kaldıraçlı forex işlemleri yasasının maksadının tasarıda belirtildiği şekilde “yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi” olduğu konusunda tam olarak emin değilim. Mağduriyet çok geniş kapsamlı bir ifade ve buradan ne kastedildiği belli değil. Kasıt bu işlemlerde para kazananların parasının ödenmemesi gibi mağduriyetlerse bu açıdan yasa oldukça olumlu. Nitekim, Madde 26 Müşteri haklarının korunması bu konuları ele alıyor. Buna bir itirazım yok.

Ama kasıt bu işlemlerin kara para aklama gibi maksatlar için kullanılmasının önlenmesi veya bu işlemlerden doğacak gelirin vergilendirilebilmesi gibi konularsa, kullanılması gereken ifade bana göre “mağduriyet” değil “suiistimal” olmalıydı. Yasada kimlik doğrulama ve konuda sistem kurulması zorunluluğundan bahsedildiğine göre en azından amaçlardan biri de bu işlemlerin yasadışı maksatlar için kullanılmasının veya vergi kaçırılmasının önlenmesidir diye tahmin ediyorum. Belki önemsiz bir ayrıntı gibi gelebilir ama bence bir yasanın esas maksadının ne olduğunun anlaşılması ve muhataplarınca içselleştirilmesi bakımından kullanılan ifadelerin yasanın maksadını doğru şekilde öne çıkarması önemlidir.

“Yasada izin verilecek azami kaldıraç oranı en önemli detay”

Eğer gözden bir detay kaçırmadıysam, tasarıya göre kaldıraç “bire on” şeklinde ifade edilmiş ama bunun azami kaldıraç olduğu net değil. Görebildiğim kadarıyla “en fazla” veya “10 kata kadar” gibi net bir ifade kullanılmamış. Mantıken daha düşük bir kaldıraç da kullanılabilecektir diye tahmin ediyorum ama yasada bunu net olarak belirtmekte fayda var. Mevcut tasarıya göre örneğin bir işlemde on değil beş kat kaldıraç kullanılacak olsa yasaya aykırı işlem yapıldığı gibi bir iddia ortaya atılabilir. Bu bakımdan yasada izin verilecek azami kaldıraç oranı en önemli detay ve bunun hiçbir şekilde yoruma açık olmaması gerekir.

“Azami kaldıraç oranı sıkı koşullara tabi olma koşulu ile biraz daha yüksek olabilirdi”

Yasanın yol açabileceği olumsuz sonuçları da değerlendirmekte fayda var. Tasarıda kaldıraç oranının düşük olması bu tip işlemlerin ya yer altına kaymasına veya yerini tamamen kripto varlık işlemlerine bırakmasına yol açabilir. Tasarıda belirtilen 10 kata kadar kaldıraç oldukça kısıtlayıcı ve bu işlemleri hangi maksatla yürütürse yürütsün “büyük oyuncuların” işine gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Risklerin önlenmesi açısından elbette ki bu olumlu ama yasada müsaade edilen azami kaldıraç düzeyi bu işlemleri gerçekleştirecek olanlar açısından beklentilerin çok altında kalırsa ya bu işlemler ya yer altına kayabilir, ya da yerini tamamen kaldıraçlı kripto işlemleri gibi çok daha riskli finansal faaliyetlere bırakabilir. Bunu da dikkate almak gerekiyor.

Dolayısıyla bir yasanın bir takım faaliyetleri düzenlerken risklerin başka bir takım alanlarda yoğunlaşmasına ve yasal zeminin dışına çıkmasına yol açıp açmadığı da takip etmekte fayda var. KKTC Merkez Bankası’nın bu gibi konularda oldukça hassas olduğunu biliyoruz. İlgili uzmanlar bunun takibini ve gerekli değerlendirmeleri mutlaka yapacaklardır diye düşünüyorum.

“Kaldıraçlı forex işlemleri gibi kripto para işlemlerinin de yasal zemine oturtulması önemli”

Kaldıraçlı işlemler dünyada artık çok büyük ölçüde forex alanından kripto alanına kaymış ve kripto platformlarında sürdürülmeye başlanmış durumdadır. Dolayısıyla yasanın ülkemizde oldukça geç gündeme gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yanlışım yoksa bu tip işlemler örneğin Türkiye’de yaklaşık 10 yıl kadar önce SPK tarafından düzenlenmişti.

Günümüzde artık kaldıraçlı forex işlemleri kadar kripto işlemler de önem kazanmış durumdadır. Kripto piyasalardaki oynaklıklar kaldıraçlı işlemlerde kazançları daha cazip hale getirmektedir. Bu bakımdan kaldıraçlı forex işlemler kadar kripto varlıklar yasasının da gündemden düşmemesi önemlidir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası’nın kripto faaliyetleri bir ölçüde yasal düzenlemelerin kapsamına aldığını söylemek mümkün ancak bunun devamının çok fazla gecikmeden gelmesi gerekiyor.

Hatırladığım kadarıyla kripto işlemlere ilişkin iki yıl önce paylaşılan taslak metin daha çok kripto faaliyetlerinin vergilendirilmesi üzerine odaklanıyordu ama bence bu faaliyetlere ilişkin başka konuları da ele alması gerekiyor. Örneğin, Türkiye'de ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kripto para kullanımını kara para ile mücadele gerekçesiyle birkaç yıl önce yasaklamıştı, görebildiğim kadarıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası böyle bir kısıtlama içermiyor. Bu tip konulara açıklık kazandırmak açısından kripto işlemlere özel yasal bir çerçevenin ortaya konması gerekiyor.

“Kripto para yasası gündemden düşmemeli”

O dönem yapılan açıklamalarda bu konunun sanal bet ile birlikte anılıyor olması başlı başına bir endişe kaynağı. Biri bütün dünyada bir numaralı finansal gündem maddelerinden ve ciddi düzenleme konularından biri, diğeri spor karşılaşmaları üzerinden oynanan kumara ilişkin bir konu. Bu iki konunun aynı cümle içinde ifade edilmesi ya kripto para meselesinin hafife alındığını gösteriyordu. Yine o dönem açıklamalardan kripto para konusunun sadece Maliye’ye katkı sağlayacak bir kaynak olarak algılandığı ve taşıdığı çeşitli risklerin dikkate dahi alınmadığı anlaşılıyordu. Oysa ki örneüin İngiltere'de kripto şirket başvurularının yaklaşık %90'ı reddediliyor. Yani, bu konu öyle o dönem lanse edildiği gibi “gel kaydını yapalım vergini alalım sonra git ne istersan yap” şeklinde yaklaşılacak ve hafife alınacak bir konu da değildi aslında.

Gelinen noktada kısa süre önce yapılan açıklamalardan kripto para yasasının artık gündemde dahi olmadığını anlıyoruz. Bana göre artık önemini büyük ölçüde yitirmiş olan kaldıraçlı forex işlemlerini düzenlerken bir diğer kaldıraç kullanılan alan olan kripto işlemlerini göz ardı etmek tutarlı bir yaklaşım değil. Kabul etmek gerekir ki dinamiklerin hızla değiştiği bu konuda yasa yapmak pek kolay bir iş değil ama bunun tamamen gündemden düşmemesi de önemli.