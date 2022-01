Prof. Dr. Mete Feridun’un görüşleri Rum Basınında

Doğu Akdeniz Üniversitesi Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi Başkanı ve Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Feridun’un KKTC’deki euroya geçiş tartışmalarına ilişkin görüşleri Güney Kıbrıs basınında geniş yankı buldu.

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Politis Gazetesi, Feridun’un Modern Diplomacy dergisinde 6 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan “Unilateral vs Bilateral Euroisation: Political, technical and practical issues in the curious case of north Cyprus” isimli yazısına geniş yer verdi. 11 Ocak 2022 tarihinde Giorgos Pyrisis tarafınan hazırlanan haberde, Feridun’un KKTC’de euroya geçişin mümkün olup olmadığına dair görüşlerine yer verildi. Söz konusu haberde Feridun’un görüşleri değerlendirilerek, Kuzey Kıbrıs’ta euroya gerek tek taraflı olarak gerekse de AB’nin onayı ile geçişe ilişkin senaryolarının ekonomik, siyasi ve teknik açılardan objektif ve tarafsız bir şekilde ele alınmakta olmasının dikkat çekici olduğu yorumu yapıldı. Feridun’un euroya geçişle ilgili olarak geçtiğimiz ay Brüksel’den yayın yapan EU Observer haber sitesinde yayınlanan görüşleri de Rum basınında yankı bulmuştu.

12/01/2022 16:19