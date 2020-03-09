Prof. Dr. Mustafa İlkan DAÜ Rektörlüğüne Aday

DAÜ'de rektörün istifası ile boşalan makam için bugün Prof. Dr. Mustafa İlkan da aday olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama:

“Moral, güven, motivasyon ve doğru yapılanma ile akademik ve idari başarılarımızı öğrenci tercihlerine dönüştürerek hem mali yapımızı sürdürülebilir kılar hem de akademik kalitemizin sürekliliği ve gelişimini sağlarız.”

Değerli arkadaşlarım,

Adaylığımı açıklamam biraz zaman aldı. Bunun sebebi, üniversitemizin mevcut durumunun analizi ve bu analizlere göre yürünebilecek yolların belirlenmesi çalışmaları idi. DAÜ’nün (Yüksek Teknoloji Enstitüsü) ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından biri olmanın gurur, önem ve sorumluluğunun sahibi olarak DAÜ’yü yönetmede sorumluluk almamam doğru olmazdı. Uzun yıllar Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu yönetiminin her kademesinde bulunmuş, çok uzun süre DAÜ senatörü ve DAÜ Yönetim Kurulu üyeliği yapmış akademisyenlerden birisi olarak, DAÜ’nün tüm karar alma süreçlerine hakim durumdayım. DAÜ’nün kurulduğu günden bugüne kadar olan tüm süreçlerini gün gün yaşayarak bilen birisi olarak, hem DAÜ’yü hem de DAÜ çalışanlarını çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bu özelliklerim de çalışma arkadaşlarım ile birlikte yönetimlerde bana hep olumlu katkılar sağlamıştır. Bilgisi, deneyimi ve sorun çözme yeteneğinden emin olduğum ekibim ile birlikte başarılı olacağımızdan eminim. Sorunlarımızın çözümünde ve yeni stratejilerin belirlenmesinde tüm DAÜ personelinin yanında ilgili bölüm ve fakülte akademisyenlerinin de payı büyük olacaktır. DAÜ çok büyük bir camia olup sorunlarının üstesinden gelecek insan kaynağına sahiptir. Bu özellik bizlerin en büyük gücü olup insan kaynağımızın çok isabetli yaklaşımlar ile doğru yönlere kanalize edilmesi sorunlarımızın çözülmesinde en etkili faktör olacaktır.

Şeffaflık, katılımcılık, çalışkanlık ve demokratiklik en önemli özelliklerimiz olacaktır. Bu özelliklerimize bizzat yaşayarak ve yaşatarak şahit olacaksınız. DAÜ personelinin motivasyonu, sinerjisi ve yeteneğini doğru okuyarak, doğru görevlendirmeler ile sorunların üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır.

Akademik başarılarımız ile idari kalitemizi öğrenci tercihlerinde etkili kullanarak, bu özelliklerimizi öğrenci tercihlerine yansıtarak, öğrenci kabullerinde sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşacağımıza olan inancım tamdır. DAÜ, akademik çalışmalarının yanı sıra sanat, çevre ve diğer canlıların yaşam hakları konularında da öncü olacaktır. Charles Darwin’in dediği gibi “Bilim ve Sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar.” Bizler de DAÜ camiası olarak bilim ve sanatı birlikte yaşayacağız ve ayni zamanda çevre sorunlarına da duyarlı olacağız. Temiz bir çevre çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olacaktır.

Yeni bir motivasyon ve doğru politikalar ile öğrenci tercihlerimizi artırarak ve ayrıca da mali displinimizi sağlayarak başarılı olacağımıza inancım tamdır. Bunların gerçekleşmesinde en önemli unsur ise çok çalışkan olmaktır.

Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı dilerim.

Saygı ve sevgilerimle.

09/03/2020 15:09