Prof. Dr. Osman M. Karatepe 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla DAÜ-ATAUM Adına Mesaj Yayımladı

Prof. Dr. Osman M. Karatepe, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) adına mesaj yayımladı. Prof. Dr. Karatepe söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bir ülkenin geçmişini ve geleceğini belirleyen etkenler arasında hiç kuşkusuz o ülkenin coğrafi ve stratejik konumu önemli bir yere sahiptir. Kıbrıs adası tam da bu sebeple çeşitli dönüm noktaları yaşamıştır. Özellikle Kıbrıs’ın yakın dönemi incelendiğinde, Kıbrıslı Türkler çok zorlu dönemlerden geçmiş, siyasal varlıklarını kanıtlamak, bu adada yaşadıklarını, diliyle, diniyle, gelenek göreneği ve tüm yaşanmışlıklarıyla kabul ettirmek için büyük bir mücadele vermek zorunda kalmışlardır.

Rum tedhiş örgütü EOKA’nın İngilizlere karşı düzenlediği eylemler kısa sürede Türklere de yönelmiş ve Kıbrıslı Türkler, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir paydaşı olsalar da 1963 yılından itibaren Rum silahlı gruplarca gerçekleştirilen saldırılar sonucu ülke yönetiminden baskı ve şiddetle uzaklaştırılmıştır. Saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etmiş ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) öncülüğündeki verilen 19 yıllık yaşam mücadelesinin ardından 20 Temmuz 1974 tarihinde Garantör devletlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti, antlaşmalardan doğan uluslararası yasal haklarını kullanarak, Kıbrıslı Türklerin menfaatleri ve güvenliği için her türlü tedbiri almak üzere adaya askeri bir müdahalede bulunmak durumunda kalmıştır. Böylece Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı önlenerek Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alınmıştır.

Mutlu Barış Harekatı’nın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. Tüm bu mücadele Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nde alınan kararla 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Meclis, aynı gün düzenlediği olağanüstü oturumda KKTC’nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onaylamış ve 41 yıl önce bugün kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası olmuştur.

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı ve dönemin Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Raif Denktaş, Cumhuriyetin ilan edildiği Meclis birleşiminin tamamlanmasından sonra Federe Meclis önünde toplanan halka ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, mücadelenin bitmediğini belirterek “Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarına.” ifadelerini kullanmıştır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.