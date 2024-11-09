Prof. Dr. Osman M. Karatepe: Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz

Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) adına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Prof. Dr. Karatepe, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ortak olarak benimsenen fikirler, düşünceler ve ilkeler etrafında birleşen, bir amaca doğru insanları peşinden sürükleyen ve başkalarını belirli amaçlar doğrultusunda bir davranışa teşvik etme vasfına sahip olan kişiler lider olarak tanımlanmaktadır. Bir toplum lideri olmak için yol gösterici, aydınlatıcı, öğretici, ilerici ve güven verici olmak, toplumun içinde bulunduğu durumlara yaratıcı çözümler bulmak gibi özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

Anadolu’nun Batılı devletler tarafından paylaşılması, Mondros ile başlayan işgaller, Sevr’in ağır şartları, büyük bir direniş örneği Milli Mücadele dönemi, Cumhuriyetin kuruluş süreci ve sonrasında yapılan inkılaplar değerlendirildiğinde, toplumun iç ve dış sorunlarını belirleyip etkili, akılcı ve gerçekçi çözümler üreten ve radikal değişiklikler gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip olduğu tüm özellikler, etkili ve dahi bir lider olduğunun kanıtıdır.

Dünya tarihinin seyrini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir asker değil aynı zamanda ileriyi gören bir devlet adamıdır. Çanakkale Savaşları, Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın dehası ve öngörüsüyle kazanılmış büyük bir zaferdir. Bu başarının ardından Türk milletinin güvenini kazanan ve onların kalbinde ayrı bir yer edinen Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışı ile başlayan, yok edilmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşu ve Türkiye tarihi için bir dönüm noktası olarak ifade edilebilen Milli Mücadele’nin lideri olmakla taçlandırılmıştır. Türk Milleti yıkılan dünyalarını, bambaşka bir düzen içerisinde, Atatürk ilke ve İnkılapları doğrultusunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile ve baş mimar Mustafa Kemal’in yönetiminde kurmuşlardır.

Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev Atatürk’ü ve en büyük eseri Cumhuriyet’i anlamak, Cumhuriyet’in değerlerini her koşulda korumak ve Atatürkçü düşünce sistemini benimsemek olmalıdır.

Anadolu’daki milli mücadeleye destek veren ve elinden gelen yardımı yapan Kıbrıs Türk halkı da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, ilke ve inkılaplarının gönülden takipçisi olmuştur. Tüm bu fikirler ve idealler ışığında, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor, yüksek hatırası önünde eğiliyoruz.”