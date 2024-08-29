Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ-ATAUM adına 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) adına 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Karatepe söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922’de başlayıp, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve tüm dış temsilciliklerde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz sonunda Yunan ordusu tamamen yenilgiye uğratılmıştır. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla da Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 Ağustos Zaferi, yokluk içerisindeki bir milletin inanç, irade, birlik ve beraberlik ile kazandığı en önemli zaferlerden biridir. Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zaferi Türk Milleti’nin topraklarına sahip çıkma azmini gösteren en önemli zaferdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açan bu büyük zafer, tüm dünyada yankı bulmuş, tüm milletlerin saygısını kazanmıştır. 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılında canları pahasına vatanlarına sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman Türk halkını ve aziz şehitleri saygı ve rahmetle anar, tüm Türk Milleti’nin Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.