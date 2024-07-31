Prof. Dr. Osman M. Karatepe'den 1 Ağustos mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) adına 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Prof. Dr. Karatepe söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının adadaki mücadelesini, varlığını ve güvencesini simgeleyen 1 Ağustos günü, 1984 yılında çıkarılan “Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası”na göre Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, Kıbrıs Türk tarihi açısından önemli üç dönüm noktasının yaşandığı bir tarihtir.

İlk olarak 1 Ağustos 1571 tarihi, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiği tarihtir. Ardından adaya Türk nüfusu yerleştirilmiş ve günümüz Türk toplumunun temeli atılmıştır. 1 Ağustos 1958 tarihi, adayı bölmeyi amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren terör örgütü EOKA ile mücadele etmek için oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluş tarihidir. 1 Ağustos 1976 tarihi ise, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluş tarihini göstermektedir. GKK, Polis teşkilatı ve askeri örgütlenmesiyle ülkenin huzur ve güvenliği için hizmet vermektedir.

Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 66’ncı ve GKK’nın 48’inci kuruluş yıl dönümlerini kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu bayram, Kıbrıs Türk’ünün adadaki varlığının en büyük göstergesidir. Tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize sevgi ve saygılarımızı sunarız.”