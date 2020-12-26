Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aşı gelişmelerini yorumladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede aşı takvimiyle ilgili ''Umalım ki o açıklamalar doğru çıksın. Sözler tutulsun. Aşılama süreci bir an önce başlasın'' açıklamasını yaptı.

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılar hakkında yaptığı açıklamalara işaret ederek, “Kısacası pandemi sürecinin ucundaki umut ışığı kabul ettiğimiz aşılanma konusundaki gelişmeler şimdi daha net ve açık. Umalım ki o açıklamalar doğru çıksın. Sözler tutulsun. Aşılama süreci bir an önce başlasın” dedi.

'Zatürrede yeniden yüzde 4.1 gibi can sıkıcı bir yükselişe şahit olduk'

Öte yandan Prof. Müftüoğlu, Covid-19’un yol açtığı sonuçlardan biri olan zatürrede artış yaşandığını ifade etti. Prof. Müftüoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Üzülerek belirteyim: Bu probleme yakalananların önemli bir bölümünün yaşadıkları solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma almak zorunda kalıyoruz. Maalesef bir kısmını da kaybediyoruz. İşte bu nedenle hastalığa yakalananlardaki zatürre oranı çok önemli bir parametre. Oran düştükçe daha az insanımız yoğun bakıma alınıyor, daha az can kaybı yaşanıyor. Pandeminin ilk dönemlerinde (mart-nisan ayları), bu oran yüzde 15-20’lerin üzerindeydi. Son haftalarda yüzde 3’ün bile altına düştü. Ama bu hafta yeniden yüzde 4.1 gibi can sıkıcı bir yükselişe şahit olduk. Peki, sebep ne?

Sahada çalışan doktor arkadaşlarımızdan gelen net bilgi şu: Zatürre komplikasyonunun ortaya çıktığı vakaların çoğunda hastaların verilen ilaçları kullanmadığı anlaşılıyor. Uzmanlara göre ilaç kullanımına direnç arttıkça zatürre vakalarının sayısı da artıyor. Lütfen ilaçlarınızın kullanımı konusunda önünüze konulan önerileri eksiksiz uygulayın."

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26/12/2020 11:59