Prof. Dr. Özarslan ile Prof. Dr. Mahmudov DAÜ’yü uluslararasi konferansta davetli konuşmaci olarak temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Nobel ödüllü bilim insanlarının da eğitim verdiği ve genetik alanında dünyanın en önde gelen enstitülerini bünyesinde barındıran Universite Paris-Saclay’a bağlı Universite d’Evry ev sahipliğinde Paris’te düzenlenen 6. Uluslararası MICOPAM konferansına davetli konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılarak DAÜ’yü temsil etti. Konferansın 21 davetli konuşmacısı arasında yer alan Prof. Dr. Özarslan ile Prof. Dr. Mahmudov’a Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İlkay Onbaşı Elidemir ile Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Ertan Akacan da eşlik etti.

100 seçkin bilim insanının katıldığı 6. Uluslararası MICOPAM konferansının üçüncü gününde Prof. Dr. Özarslan “On the approximation to fractional calculus operators with multivariate Mittag-Leffler function in the kernel” ve Prof. Dr. Mahmudov, “Discrete time mean-field optimal control problems: Stochastic maximum principle” başlıklı sunumlarını yaptı. Söz konusu konferansta meslektaşları ile fikir alış verişinde de bulunan Prof. Dr. Özarslan ile Prof. Dr. Mahmudov, DAÜ akademisyenlerinin uluslararası prestijli konferanslarda davetli olarak yer almasının önemine dikkat çekerek, konferansın oldukça faydalı geçtiğini belirttiler.

11/09/2023 12:57