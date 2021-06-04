Prof. Dr. Şerife Gündüz yazdı: “Yok edişi kutlamak”

Akademisyen Prof. Dr. Şerife Gündüz, “5 Haziran Çevre Günü” dolayısıyla Haber Kıbrıs için kaleme aldığı “Yok edişi kutlamak” başlıklı yazısında ‘insanın doğayı yok etmesini’ eleştirdi.

Prof. Dr. Şerife Gündüz, yazısında şu görüşleri ortaya koydu:

“Kendime, bize, insana karşı kızgındım, kırgındım, isyan içindeydim. Kırgınlığım kızgınlığım ve isyanım sadece insana yani kendime, bize ve sizlere. Sonra aniden büyük üstadın şiiri aklıma geldi.

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

yaşamak yanı ağır bastığından.

Mücadeleye, dayanışmaya, umutla devam dedim.

Dünya Çevre Günü, 1972 Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanıyor. Amaç, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır. Kutlamak değil aslında bu bir anma olmalı, kayıp giden yaşamların anısına ve umutla kalanların haykırışına.

Bilimsel makaleleri araştırırken, Prof. Ron Milo, ‘Biokütlenin farklı bileşenlerini oluşturan parçalara dair’ kapsamlı bir araştırması ve dikkatimi çekmişti.

Bu araştırmaya göre 7,6 milyar insan, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yüzde 0,01'ini oluşturuyor. Ancak ilk günden beri insanlık, gezegendeki hayvanların yüzde 83'ünün, bitkilerin ise yarısının yok olmasına neden olmuştur.

Yok eden, yıkan, öldürenin İNSAN olduğunun vahim bir kanıtı.

Dünya üzerinde 5 ile 100 milyon arasında tür olduğu varsayılmaktadır. Günümüze kadar sadece 2 milyon türün keşfedildiği düşünülürse, üzerinde yaşadığımız gezegen ve diğer türler hakkındaki bilgilerimizin bile hiçliği manidardır.

Bilinen 17.291 bitki ve hayvan türü azalarak nesli tükenme tehlikesindedir. Tehlikenin baş sorumlusu İNSANKEN, insanın kendi türünün tehlikeli biçimde çoğalması çok ironi değil mi sizce?

Yok ediyoruz, yıkıyoruz, öldürüyoruz ama çoğalıyoruz. Çoğalırken de yok ediyoruz.

200 milyon yıla göre son 100 yılda doğayı yok etme hızımız 1000 kat artmış. Bu İNSANI hiç mi ürpertmiyor? Hiç mi düşündürmüyor?

Unutmamalıdır ki İNSAN dışında hiçbir varlık, kendini etkin bir şekilde koruyamaz. Tam aksine hepsinin korunmaya gereksinimi vardır. Doğal denge bu korumayı yapmaktadır. Teknolojik gelişim ve ekonomik kalkınma hızının, doğal dengeleri bozacak düzeye ulaşması, yaşam düzeyinin sınırsız olarak yükseltilmesi isteği bu dengeyi bozuyor, çevre ahlâkını bozuyor, aşırı tüketimin, sosyal statü ve toplumsal prestijin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve İNSAN tüketim ekonomisinin gönüllü tutsakları oluyor. Sevdiklerimizin ani ölümleri, hastalıklar, salgınlar ve beklenmedik doğal olaylarla karşı karşıya kalıyoruz ama hala hırslarımız her şeyin önünde olmaya devam ediyor. DOĞAYI yok etmeye devam ediyoruz.

Umutla yazmaya çalışmama rağmen yine olmadı. Nietzsche’nin dediği gibi “insan isterse ağaca benzer, ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse, o kadar kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinlere kötülüğe.”

Unutmayalım ki “Bir şeyler yapmamızın etkileri, hiçbir şey yapmamamızdan daha büyük olacaktır.”

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04/06/2021 22:21