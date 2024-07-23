Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu: ''UKÜ Mühendislik Fakültesi, kaliteli eğitimin merkezi olmaya devam ediyor''

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği programları, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nden (MÜDEK) 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, İnşaat Mühendisliği programının 2013, Endüstri Mühendisliği programının ise 2018 yılından beri MÜDEK tarafından akredite olduklarını ancak pandemi sonrasında çok daha sıkı ve detaylandırılmış yeni ölçütler ve değerlendirme politikası çerçevesinde ilk kez değerlendirildiklerini ifade etti. MÜDEK’in çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olduğunu ifade eden Dr. Abbasoğlu, hem Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) hem de Washington Accord (WA) üyesi olan MÜDEK’in uluslararası alanda saygın bir kuruluş olduğuna dikkat çekti.

Yeni ölçütler çerçevesinde 3 Mart 2023 başlayan ciddi bir denetim süreci geçirdiklerini işaret eden Abbasoğlu, Mart 2024’te yapılan saha ziyareti ile denetim sürecinin tamamlandığını ve başta öncelikli ölçütler olan “Program Çıktıları”, “Sürekli İyileştirme” ve “Eğitim Planı” olmak üzere tüm ölçütlerden herhangi bir eksiklik olmaksızın 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandıklarını ifade etti. Bu akreditasyon ile birlikte ilgili iki programında, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı "EUR-ACE Etiketi " alma hakkı yanında, Washington Accord'a üye tüm ülkeler (başta Amerika, Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya ve üye diğer Avrupa ülkeleri) için eşdeğerliğinin tekrardan onandığını belirtti. EUR-ACE ® etiketine sahip mühendislik programlarının hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası standartlara sahip olduklarını belgelediklerini de dile getiren Dr. Abbasoğlu, MÜDEK akreditasyonu ile UKÜ’lü mezunların Avrupalı işverenler tarafından tanınmalarının da güvence altına alındığını kaydetti.

Bu zorlu süreçte emeği geçen, başta program başkanları olmak üzere, tüm ekibe teşekkür eden Abbasoğlu, UKÜ’nün kalite vizyonu çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini ve önümüzdeki akademik yılda da üç programla benzer sürece gireceklerini ifade etti.