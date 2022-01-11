Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi

Büyük ölçekli fayların birbirini tetiklediğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi" dedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, büyük ölçekli fayların birbirini tetiklediğini aktardı.

"Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi" diyen Prof. Dr. Sözbilir, DHA'nın aktardığına göre şu ifadeleri kullandı:

"Tarihsel dönemlerde 8.4 büyüklüğüne varan mega depremler olmuş ve bu depremler sonrasında güney ve batı kıyılarımızda tsunami geliştiği bilinmektedir. Depremin büyüklüğü tsunami için alt sınır düzeyindedir. Kıbrıs yayı ile bağlantılı olan bu faylar, Kıbrıs adasından geçerek Hatay iline kadar uzanmakta ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayına bağlanmaktadır. Bu nedenle büyük ölçekli fayların birbirini tetiklemesi söz konusudur."

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11/01/2022 13:41