Prof. Dr. Sözbilir'den tsunami uyarısı

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürerken uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı'na volkanik patlama tehlikesinin eklenmesi gerektiğini söyledi.

AA'nın haberine göre İzmir'in doğal afet tehlikelerinin sadece deprem ve tsunami ile sınırlı olmadığını belirten Sözbilir, Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını anlattı. Prof. Dr. Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini vurguladı ve şu bilgileri aktardı:

BU BÖLGEDE ÇOK DEPREM VAR: Dünyada gözlemlenen tüm doğal afetler belli zamanlarda İzmir'de de etkili olabiliyor. Son dönede yeni bir afet türü olarak, volkanik patlama tehlikesi de ortaya çıkmış durumda. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı'na, volkanik patlamayı da eklemek gerekiyor. Volkanik bir patlama olduğunda ne tür önlemler alabiliriz, bununla ilgili çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Bu bölgede çok sayıda volkan var. Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş. Bunlar, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluşuyor. Bu evrimsel bir süreç, dalma-batma olayı sürdükçe bölgede binlerce yıl deprem, volkan patlaması ve tsunami olacak.

KIYIDAN KARAYA GİTMEK GEREK: Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak. Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor.

TUGAY: DEPREM MASTER PLANI OLMASI GEREKİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da doğal afetlere karşı kentin daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Tugay şöyle devam etti: "30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler hepimize önemli dersler verdi. Ancak bu dersleri yeterince hızlı hayata geçirip geçiremediğimiz tartışmalı. İzmir'in bir deprem master planı olması gerekiyor ve bu konuda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz."