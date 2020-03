Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası Marmara depremi için uyardı

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi tarafından Çorlu Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen ''Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli'' paneline konuşmacı olarak katıldı.



Ersoy, burada yaptığı konuşmada, depremin hazırlık ve bitiş süresinin yaklaşık 100 yıl olduğunu belirtti.

''ŞU ANDA TÜRKİYE'DE NERELERDE STRES BİRİKMİŞ BİLİYORUZ''

Her yıl fay zonunda sürtünmeler olduğunu, bunları ölçüp veri tabanı oluşturduklarını anlatan Ersoy, ''Deprem olacak fay zonunda her sene belli bir sürtünme olur. Biz onu ölçeriz, 2 santim, 3 santim her yıl ölçüyoruz. Şu anda Türkiye'de nerelerde stres birikmiş, nerelerde sismik boşluklar var hepsini biliyoruz. Deprem olacak yerleri ve büyüklükleri de biliyoruz. Bütün yerleri biliyoruz. Ama biz değil dünyada hiç kimse, depremin tarihini, saatini ve tam büyüklüğünü söyleyemiyor'' diye konuştu.

''MARMARA DEPREMİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR''



Ersoy, Türkiye'nin ilk gündeminin deprem olması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bir şey alırken ihtiyaç mı istek mi diye kendimize sormak isteriz. Diğer projelerin hepsi istek ama deprem ihtiyaç. Dolayısıyla aklımızı başımıza devşirip, bu işi her şeyin önüne almamız gerekiyor. Çünkü 20 yıldan beri söylediğim bir söz var; Marmara depremi milli güvenlik sorunudur. Bunu gerçekten inanarak söylüyorum. Büyük bir kaos olabilir, bu kaosun önüne geçmek de ancak hazırlıklı olmakla mümkün olur.''

''MARMARA, TÜRKİYE'YE BAKABİLİR AMA TÜRKİYE MARMARA'YA BAKAMAZ''



Sadece İstanbul'da yaklaşık 17 milyon insanın yaşadığını, çevre illerle bunun 28-29 milyona ulaştığını anlatan Ersoy, İstanbul'da 4 milyon da konut bulunduğunu dile getirdi.



Ersoy, Marmara genelinde ise yaklaşık 6 milyon konut olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de 22 milyon konut var 6 milyonu burada. Bütün ekonomik girdi burada, eğitim burada, kültürel yapılar burada. Yani bunu söylerken Marmara depremi neden önemli, Marmara'nın insanı Anadolu'nun insanından daha kıymetli demiyoruz. Marmara, Türkiye'ye bakabilir ama Türkiye Marmara'ya bakamaz'' diye konuştu.

07/03/2020 12:11