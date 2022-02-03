Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu ile “Tasarım: Temel Elementler ve İlkeler: Sanat, Mimari ve İç Mekanlara Yansımalar” Webinarı Gerçekleştirildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Tasarım: Temel Elementler ve İlkeler: Sanat, Mimari ve İç Mekanlara Yansımalar” başlıklı web seminerinde Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu konuştu.

Lisans eğitimini ODTÜ'de mimarlık üzerine, doktorasını ise Royal College of Art'ta tamamlayan Balcıoğlu, web seminerinde; çizgiler, şekiller, formlar ve renk gibi temel ögeler; ölçek, orantı, uyum, denge gibi yol gösteren ve çerçeveleri bize sağlayan ilkeler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Balcıoğlu, web seminerine “Biz tasarımcılar, eleştirel düşünme yöntemleriyle çalışır, mevcut durumu inceler ve sürekli olarak tasarım ilkelerinin sınırlarını aşan yenilik ve özgünlükleri ararız. Bu nedenle, bu tasarım öğelerinin ve ilkelerinin ne olduğunu bilmek iyidir, ancak bunları yeni fikirlerle daha da ileriye götürmek çok daha iyidir” sözleriyle son verdi.

Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı moderatörlüğünde gerçekleşen ve Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu’nun konuşmacı olduğu web semineri, ARUCAD’ın Facebook sayfası ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. İngilizce dilinde yayınlanan web semineri, ARUCAD’ın sayfalarından tekrar izlenebilir.

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03/02/2022 11:59