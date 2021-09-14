Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici nitelikteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları çağrısında bulundu.

ads ads ads
14/09/2021

ads
ads
ads
Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuştu. "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.

Ayrıca BioNTech aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası gruba uygulanabilmesi için gereken verileri ay sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, verileri izin için Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi.

Şahin, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini de vurguladı.

14/09/2021 09:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: üçüncü doz aşı, Uğur Şahin, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

BM Mülteciler Komiseri Grandi: Afganistan sınırlarında büyük göçmen hareketliliği görülmüyor

HK DÜNYA

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'nin mülteciler konusunda pozitif bir politika yürüttüğünü ve bunun karşılığı olarak da daha fazla yardımın Türkiye'ye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Grandi, Afganistan’dan ülke dışına bir göç dalgası yaşanmasının ihtimaller dahilinde olduğunu fakat henüz Afgan sınırlarında böylesi bir hareketlenmenin görülmediğini söyledi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.