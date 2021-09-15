Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici nitelikteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları çağrısında bulundu.

ads ads ads
15/09/2021

ads
ads
ads
Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuştu. "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.

Türeci ve Şahin’den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek​ (İLGİLİ HABER)

Ayrıca BioNTech aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası gruba uygulanabilmesi için gereken verileri ay sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, verileri izin için Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi.

Şahin, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini de vurguladı.

15/09/2021 10:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Prof. Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz, aşı
MANŞETLER

HK KORONAVİRÜS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.