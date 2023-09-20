Prof. Dr. Vamık Volkan ARUCAD Rektörünü Ziyaret Etti

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20/09/2023

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Prof. Dr. Vamık Volkan ARUCAD Rektörünü Ziyaret Etti

 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Inner Wheel Bellapais Begonvil Kulübü’nün düzenlediği etkinlik kapsamında Prof. Dr. Vamık Volkan ile ‘İç Dünyamız’ konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Söyleşi öncesinde Prof. Dr. Vamık Volkan, Kulüp Başkanı Eser Özyalçın ve yönetim kurulu üyeleri, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

 

Inner Wheel Bellapais Begonvil Kulübü kuruluşunun ardından ilk etkinliğini Psikiyatri Profesörü, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. Vamık Volkan’ın “İç Dünyamız” konulu söyleşisiyle ARUCAD Konferans Salonunda gerçekleştirdi. İlgiyle karşılanan söyleşi, Prof. Dr. Vamık Volkan’ın geçmiş tecrübelerini anlatmasıyla başladı ve konukların sorularını cevaplamasıyla devam etti.

 

Söyleşinin sonunda etkinliğe ev sahipliği yapan ARUCAD’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

 

20/09/2023 15:15
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TAGS: Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, ARUCAD
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