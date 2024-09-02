Prof. Dr. Vamık Volkan, Tabipleri Birliği’nde 4 Eylül’de halka açık konferans verecek

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02/09/2024

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Prof. Dr. Vamık Volkan, Tabipleri Birliği’nde 4 Eylül’de halka açık konferans verecek

 Dünyaca ünlü ve birçok kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Kıbrıslı Türk Psikanalist ve Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Volkan, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisi olarak 4 Eylül Çarşamba günü, halka açık konferans verecek.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklama göre, saat 18.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan “İnsan Agresyonu ve Savaşlar” konulu konferansın ardından Prof. Dr. Vamık Volkan için kitap imza etkinliği de düzenlenecek.

Açıklamada, konferansın ücretsiz ve tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

02/09/2024 15:43
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TAGS: Vamık Volkan, Tabipleri Birliği
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