Prof. Dr. Uzunboylu: Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi yeniden aktif hale getiriliyor

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi, Uzunboylu başkanlığında YÖDAK’ta toplandı.

ads
04/03/2020

ads
ads
Prof. Dr. Uzunboylu: Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi yeniden aktif hale getiriliyor
ads

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi, YÖDAK üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu başkanlığında YÖDAK’ta toplandı.

Konsey toplantısında konuşan Prof. Dr.Uzunboylu, yükseköğretimin ülkenin sosyal ve ekonomik alanlarda lokomotifi olduğunu yükseköğretimde de eğitim fakültelerinin çok önemli bir yeri olduğunun altını çizerek uzun süredir aktif olmayan Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin yeniden aktif hale getirilmesinin önemine işaret etti.

Yapılan toplantıda, KKTC Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ele alınarak, gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilirken, toplantıya katılan Eğitim Fakülteleri’nin üzerlerine düşen görevlerin yerine getirilmesinde mutabık kalındı.

Toplantıda 3 ay içinde yapılacak Konsey seçimlerine kadar, DAÜ Eğitim Fakültesi’nin konsey başkanlığını sürdürmesi yönünde karar üretildi.

04/03/2020 11:31
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Prof. Dr.Uzunboylu, yödak, haber, kıbrıs, Eğitim, Fakülteleri, Dekanlar, Konseyi, yeniden, aktif, hale, getiriliyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.