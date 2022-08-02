Profesör doktor Esin Davutoğlu Şenol'a ölüm tehdidi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Şenol bir süredir aşı karşıtlarının hedefinde olduğunu da belirtti.

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02/08/2022
NTV

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Profesör doktor Esin Davutoğlu Şenol'a ölüm tehdidi

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Şenol'un ofisinin bulunduğu kata dana dili bırakıldı

Şenol, hakkında adım adım planlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bir cinayet girişimi olduğunu söyleyerek ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine iki adet dana dili bırakıldığını belirtti.

Doktor, suç duyurusu yaptığını ve koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Şenol, bina ve otopark kameraları kayıtlarının incelendiğini söz konusu kişinin kullandığı sosyal medya hesabının saptandığını duyurdu.

Uzun zamandır aşı karşıtlarından tehdit aldığını söyleyen Şenol, suç duyurularında bulunduğunu da belirtti.

02/08/2022 14:20
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TAGS: aşı, karşıtı, ölüm, tehdidi
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