Profesör Dr. Erol Baysal, Hüseyin Ekmekçi'nin konuğu olacak

Genetik alanındaki çalışmaları ile dünyanın en önemli Bilim adamları arasında yer alan Profesör Dr. Erol Baysal, bugün Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin konuğu olacak.

Cin aşısı SİNOVAC'a ait CORONOVAC başta olmak üzere adadaki aşıya yönelik tartışmaları değerlendirecek olan Baysal, dünyada bu alandaki gelişmeleri de değerlendirecek. Baysal, saat 8.45'de başlayacak programa saat 09.15'den itibaren konuk olacak.

Baysal Kimdir:

ÖZGEÇMİŞ – EROL BAYSAL 1960 Lefkoşa doğumludur. Henüz 16 yaşında TMK öğrencisiyken tahsiline İngiltere’de devam etmek üzere adadan ayrıldı. 1983 yılında University College London’dan (UCL) onur belgesiyle mezun oldu. UCL son sınıfta hocası Prof. Sir James Black ile çalıştı. Koroner kalp hastalıklarında kullanılan beta blokerleri keşfeden Prof. Black, 1988 yılında Nobel Tıp Ödülü kazandı (Baysal’ın mezuniyetinden 5 yıl sonra). 1987 yılında Londra Üniversitesi, Royal Free Hospital Tıp Fakültesinde doktorasını tamamladı. Baysal, aldığı teklif üzerine, lisans üstü çalışmalar için ABD’ye gidip New York University (NYU) Tıp Fakültesinde 3 yıl çalıştı. 1989 yılında thalassemia ve hemoglobinopatiler alanında dünya otoritesi Türk dostu Prof. Huisman ile çalışmağa başladı. Baysal ve Huisman, yürüttükleri çalışmaları, 100’ü aşkın makale ile dünyanın en saygın tıp dergilerinde yayınladılar. 1990 yılında, henüz 29 yaşındayken Prof. Huisman tarafından Profesörlük kadrosuna atandı ve ABD'nin en büyük DNA tanı ve teşhis laboratuvarının başına getirildi. Baysal, bu görevi ABD’den ayrıldığı 1995 yılına kadar sürdürdü. 1994 yılında, ‘DNA Genetik Tanı ve Uygulamaları’ alanındaki katkılarından dolayı "New York Bilimler Akademisi" tarafından "Lifetime Member - Yaşam Boyu Üye" ilan edildi. 1995 yılında Dubai Genetik ve Thalassemia Merkezinin açılışı için davet edilen Prof. Huisman, bu yeni merkezin başına Baysal’ın getirilmesini önerdi. 1995 yılından bugüne Baysal, Dubai Genetik ve Thalassemia Merkezi ve Moleküler Genetik Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisidir. 2002 yılında Dubai’de Şeyh Hamdan Tıp Bilimleri Ödülü'nü kazandı. 2005’de ‘Thalassemia Erken Tanı’, 2006’da ‘Evlilik Öncesi Tarama' programlarının kurucu başkanıdır. Bu görevleri hala yürütmektedir. 2005-2006 yıllarında KKTC Cumhurbaşkanı Bilimsel Danışmanı olarak atandı. 2006 yılında KKTC’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde DNA Laboratuvarını kurdu. Bu DNA labı şu an KKTC’deki Covid-19 PCR testlerinin referans merkezidir. 2006’da, İngiltere Kralı 8. Henry’nin talimatıyla 1518 yılında kurulan ve dünyanın en prestijli Tıp kurumu olarak bilinen "Royal College of Physicians" üyeliğine layık görüldü. Baysal, bu kurumun 2006’da tüm dünyadan 2000 profesör ve doktor arasından seçtiği 20 bilim insanından biridir. İngiltere Kraliyet ödülü, Tıp kariyerinin en büyük şeref ve onuru olarak bilinmektedir. 2008’de "Uluslararası Tıp ve Sağlık" hizmetlerine katkılarından dolayı ismi "Who’s Who-Kim Kimdir"e kaydedildi. 2009 yılında Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine onursal üye seçildi. 2011-2016 yıllarında ‘BAE Genetik Hastalıklar Kurumu Başkanı’ olarak görevlendirildi. Dünyanın en saygın Tıp dergilerinde 100’den fazla makale, 10 kitap bölümü ve bir Referans kitabı yayınladı. 1997’de yayınladığı "The Syllabus of Thalassemia Mutations - Talasemi Mutasyonlarının Müfredatı" isimli referans kitabı, Tıp literatüründe en fazla atıfta bulunulan kaynaklar arasındadır. 2019’da ‘Talasemi Sendromları – Kıbrıs’ta Talasemi Önleme Programı ve Sonuçları’ isimli kitabı Sayın Dr. Gülsen Bozkurt ile birlikte yazıp yayınladı. Halen uluslararası düzeyde DSÖ (WHO), ABD Sağlık Enstitüsü (NIH), Uluslararası Thalassemia Federasyonu (TIF) ve BM (UN) gibi organizasyonlarda hala danışman olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında, 5000’den fazla çalışanıyla dünyanın en büyük genetik tanı, teşhis ve araştırma kurumu olan Beijing Genomik Enstitüsü (BGI), Baysal’ı Genomik Profesörü olarak kadrosuna katmış, Baysal’a "Fahri Profesörlük" ünvanı bahşetmiştir.

