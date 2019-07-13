Profesör telefon dolandırıcılarına 99 bin lira kaptırdı

Ankara'da, üniversitede öğretim görevlisi, Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Akın, telefonda kendisini polis- savcı olarak tanıtarak, kredi kartının farklı ülkelerde kullanıldığını, ülke olarak bunlara karşı operasyon yapacaklarını söyleyen dolandırıcılara, otomobilini satarak 99 bin lirasını kaptırdı.

Matematik profesörü gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bilgilere göre, Prof. Dr. Ömer Akın, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında evinden çıkmak üzereyken ev telefonu çaldı. Telefondaki kişi, Çankaya Çiğdem Polis Merkezi’nden aradığını söyleyerek, "Yakın zamanda kimlik bilgilerinizle yurtdışından işlem yaptınız mı?" diye sordu, ardından kendisini savcının istediğini söyleyerek başka bir kişiyi telefona verdi. Bu kişi, Prof. Dr. Akın'a, "Siz temiz geçmişe sahip bir kişisiniz; ancak nüfus cüzdanı bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD, Suriye’de çeşitli bankalardan işlem yapılmış" dedi. Akın, karakola geleceğini söylemesi üzerine dolandırıcı, tüm aile bilgilerini söyleyerek, buna gerek olmadığını, YÖK ve çalıştığı üniversitenin de durumdan haberdar olduğunu söyledi. Dolandırıcı, Akın'a, bunun bir ülke meselesi olduğunu, operasyonun deşifre olmaması için söyleyecekleri her şeyi yapmasını ve bunu aile bireylerinden kimseyle paylaşmamasını söyledi.