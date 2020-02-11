Programına son verilen BRT Muhabirinden Tepki!

BRT yönetimi tarafından yıllardır mecliste yayınlanan programına son verilen Pembe Paşaoğulları, bu kararı sitem dolu bir mesajla kamuoyuna duyurdu.

“İlkeli ve tarafsız program artık yok; beğenip beğenmemek size kalmış” ifadesini kullanan Paşaoğluları, sadece BRT yönetimini değil, haber merkezindeki arkadaşlarına da sitem etti.

Paşaoğulları, Birinci Boyut isimli programdan yönetim kararı ile alınmasını şöyle duyurdu: Sevgili facebook arkadaşlarımın DİKKATİNE İki yıldır Meclisten yürüttüğüm BİRİNCİ BOYUT programı ile artık bir alakam kalmamıştır. Eşit ve ilkeli yayıncılık götüren program maalesef şekil değiştirdi. Sizin bu programı artık beğenip beğenmemeniz takdirinize kalmıştır..

11/02/2020 12:36