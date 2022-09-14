Projelere imza atacaklar

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, 4. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivaline katıldı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Başkanımızı ziyaretimizde Gaziantep Valisi Davut Gül, TOBB Kadın Çalışmaları Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, Büyükşehir Milletvekilleri ve Kadın Girişimci Destek Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Evran bizlere eşlik etti. Sıcak ev sahiplikleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama şöyle:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Fatma Şahin’in daveti üzerine 4. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivaline Gikad ve Gika Koop üyelerimizden bir heyetle katıldık. Sn. Başkanımızı ziyaretimizde Gaziantep Valisi Sn. Davut Gül, TOBB Kadın Çalışmaları Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, Büyükşehir Milletvekilleri ve Kadın Girişimci Destek Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Filiz Evran bizlere eşlik etti. Sıcak ev sahiplikleri için teşekkür ederiz. Kadın Girişimciler ve Kooperatifimiz için birlikte yapılacak projelerde, en az bizler kadar heyecanlı ve istekli olmalarından onur duyduk. Destekleri ve bilgi aktarımları bizler için çok kıymetli olacaktır.

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14/09/2022 21:12