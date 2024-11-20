"Projeni anlat tarımda yeniliğin öncüsü ol!’’ girişimcilik yarışmasını kazananlar ödül töreninde açıklandı

Creditwest Bank, 30. yılını kutlarken tarım sektörüne verdiği desteği "Projeni Anlat, Tarımda Yeniliğin Öncüsü Ol!" kadın girişimcilik yarışması ile taçlandırdı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi iş birliğiyle düzenlenen yarışma, kadın üreticilerin sektördeki yerini güçlendirmeyi ve yenilikçi projelerini hayata geçirmelerini hedefliyor.

"Projeni Anlat, Tarımda Yeniliğin Öncüsü Ol!" yarışması, kadın girişimcilere birbirinden değerli fırsatlar sunuyor. Yarışmada başarılı olan projeler toplamda 510.000 TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Törende K.T. Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi Başkanı ve Juri Üyesi Aslı Özgüç ve Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy birer konuşma yaptı.

ULUSOY: KADIN GİRİŞİMCİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROJELERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Global Girişimcilik Haftası'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, tarım sektöründe sürdürülebilir yatırımları ve teknolojik dönüşümleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Ulusoy, Creditwest Bank olarak tarıma büyük önem verdiklerini ve sektörde birçok ürün ve hizmet sunduklarını ifade ederken, bir sonraki adım olarak tarımda fark yaratan sürdürülebilir projelere Melek Yatırımcı olmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu iş modelinde girişimcilere sermaye desteği sağlamanın yanı sıra, mentörlük hizmeti ve iş bağlantıları ile de gelişimlerine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Ulusoy, Türkiye'de lisanslı ve kayıtlı yaklaşık 1000 Melek Yatırımcı olduğunu ve bunların 600'ünün aktif olarak projelere başlangıç ve büyüme aşamasında toplamda 44 milyon TL civarında destek sağladığını ifade etti. K.T. Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi işbirliği ile düzenledikleri bu kadın girişimci yarışmasında hibe ödülü almaya hak kazanan 16 projenin her zaman yanında olacaklarının altını çizdi ve tüm katılımcılara başarılar diledi.

Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de düzenlenen törende ödüller, K.T. Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, K.T. Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi Başkanı ve Juri Üyesi Aslı Özgüç, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Mali Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Creditwest Bank Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu ve Creditwest Bank Ticari Krediler Müdürü Özlen Paralik tarafından takdim edildi.

Creditwest Bank ve K.T. Çiftçiler Birliği yönetiminden oluşan bir jüri ekibi tarafından belirlenen hibe ödülleri şu şekilde belirlendi.

• 20.000 TL Hibe Ödülü: Tülay İşkey, Kübra Şensoy, Ayşegül Bolat, Aycan Meriçhan, Behiye Pekdoğan, Aytül Yorulmaz, Fatma Muhtaroğlu, Nursel Ekici, Şerif Özege, Safiye Yavuz

• 50.000 TL Hibe Ödülü: Feride Demir, Rengin Çağakan, Erşen Ummanel, Aynur Baş

• 10.000 TL Mansiyon Ödülü: Ayben Kaygül

• 100.000 TL Büyük Ödül: Figen Karafistan

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