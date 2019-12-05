Projeyle hem sektöre olan güveni hem de sektördeki kaliteyi arttırma hedefleniyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği(KTİMB), inşaat alanında kaliteyi yükseltmek ve inşaat alanında yaşanan güveni zedeleyici olayların tekrarlanmaması maksadıyla geliştirilen, İnşaat Sektörüne Yönelik Standartların Geliştirilmesi ve Denetim Modellemesi Projesi’nin tanıtımını yaptı.

Proje kapsamında kurulan Standart Geliştirme Merkezi (STAGEM), denetleme talep eden şirketleri mali, iş yönetimi, malzeme yönetimi, proje yönetimi, müşteri yönetimi ve sürdürülebilirlik açısından denetleyecek, gereken standartları tutturan şirketlere Kurumsal Yeterlilik Sertifikasyonu verecek. STAGEM’e başvuru için bir de web portalı oluşturuldu.

Lefkoşa’da Merit Otel’de düzenlenen tanıtım etkinliğine, Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Proje, yerli danışmalık şirketlerinden KREDO ve uluslararası sertifikasyon kuruluşu USB işbirliği ile geliştirildi. Proje kapsamında bazı yerli inşaat şirketleri denetime tabii tutuldu.

Ersin Tatar, tanıtım etkinliğinin başında yaptığı konuşmada, pek çok sıkıntılara rağmen inşaat sektöründe risk alarak yatırım yapılmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Çalışmadan dolayı katkı koyan herkesi tebrik eden Tatar, “Bu gibi planlarla arzu edilen çağdaş ve uygar seviyeyi yakalamak herkesin temennisidir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, inşaat sektörünün, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplamı olan, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın yüzde 5.9’unu oluşturduğunu, bunun daha da büyüyebilmesi için sektöre yönelik güvenin arttırılması gerektiğini kaydetti.

İnşaat sektörünün arzulanan noktada olmadığını belirten Taçoy, inşaat sektörünün arzulanan noktaya gelebilmesi için iki konuya dikkat edilmesi gerektiğini, bunlardan birinin “grey” alandan inşaat sektörüne gelen para olduğunu ifade etti.

Taçoy, “Grey alandan gelirlerin inşaat sektörüne aktarılması bizi olumsuz etkileyebilir. Olumlu görüntü verse dahi, ileride bizi olumsuz etkileyebileceği noktalardır” dedi

İkinci konunun ise, Kuzey Kıbrıs’ın bu coğrafyada insanların kendilerini güvende hissedebileceği ülke olması olduğunu kaydeden Taçoy, özellikle İsrailliler için KKTC’nin rahat bir yerleşim noktası olduğunun kabullenilmesi ve planlamanın bunlar üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

İnşaat alanını kalkındırmak için standartların olmasının şart olduğunu belirten Taçoy, standartların sektöre hem kalite hem de güven getireceğini kaydetti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise, pek çok alanda pek çok tespitler yapıldığını ancak sadece tespitlerle değişimin mümkün olmadığını, ekonomik, çevresel ve toplumsal açıdan sürdürülebilirlik için bugün tanıtımı yapılan proje gibi çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ülkede inşaat sektöründe strateji planının bulunmadığını, 2008’de ABD’de konutlardan kaynaklanan krizin de bir strateji planının olmamasından kaynaklandığını belirten Gürcafer, pek çok ülkenin krizden etkilenirken İngiltere’de konut stratejisi olduğu için krizden etkilenmediğini, konut fiyatlarının hiç düşmediğini anlattı.

“STRATEJİ PLANI YOK”

Bir belediyenin bir yıl içerisinde konut ihtiyacını belirlemesinin strateji planıyla alakalı olduğunu kaydeden Gürcafer, “Hep eleştirildiğimiz, yabancılara ne kadar konut satacağız? Bu strateji planı ile ortaya konacak. Hedeflediğimiz strateji planı, yaptığımız çalışmanın esas temelini oluşturan unsurlardan bir tanesidir” dedi.

Projenin diğer hedefinin de, tüketiciye güvence vermek olduğunu kaydeden Gürcafer, “Bir Gery Rob olayı ile halen daha aleyhimizde lobi çalışmaları yapılmaktadır. Bulut İnşaat, Herpa olayı, sürekli konuşulmaktadır, bu çalışma, bunu tamamen ortadan kaldıracak, kayıt dışı faaliyetleri bu sistemden yararlandırmayarak zaman içerisinde ekonominin kayıt altına alınmasına yardımcı olacak bir çalışmadır” şeklinde konuştu.

Standartlaşmanın da önemine değinen Gürcafer, “İnşaat sektörü olarak hem kendimizin maruz kaldığı hem de ülkemizin maruz kaldığı birçok tartışmayı bilimsel bir temelde sona erdirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Etkinlikte, yurt dışında bulunan İçişleri Bakanı Ayşegül Kadri Baybars ile Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in mesajları da okundu.

05/12/2019 19:34