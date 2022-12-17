PROLİG Açılış Kupası ile başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek PROLİG’de heyecan öncelikli olarak Açılış Kupası ile yaşanacak.

Büyük Erkekler Ligi olarak nitelendirilen PROLİG öncesi en ciddi turnuva olarak kabul edilen Açılış Kupası’nda ilk maçlar 19 Aralık Pazartesi başlıyor.

İlk maç İskele’de

Açılış Kupası’nda ilk maç 19 Aralık Pazartesi akşamı Ceasar Larnaka Gençlerbirliği ile Marmara Spor Kulübü arasında oynanacak. İskele Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. İlk haftanın diğer maçında Koopspor ile GAÜ karşılaşacak. 20 Aralık Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da start alacak.

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17/12/2022 18:14